VUGD atgādina: atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami

nevajag haotiski kustēties, zaudējot spēkus. Tā vietā vienmērīgi kustini kājas, it kā griežot velosipēda pedāļus;

ja soma vai smags mētelis velk uz leju, mēģini no tiem atbrīvoties;

pagriezies ar seju uz to pusi, no kuras atnāci un noliec rokas uz ledus. Izstiept rokas pēc iespējas tālāk;

mēģini uzgulties uz ledus malas ar krūtīm un izstumt sevi no ūdens;

izkļūstot no ūdens, nevajag uzreiz celties kājās! Labāk ritināties prom no bīstamās vietas vai rāpot uz krastu pa to pašu ceļu, pa kuru atnāci;