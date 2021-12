Ziemassvētku laikā dievnami varēs darboties ilgāk

Ziemassvētku laikā reliģiskās darbības vietas varēs darboties ilgāk, atsaucoties uz Tieslietu ministriju, ziņo Latvijas Romas Katoļu baznīca.



Ārkārtējās situācijas laikā reliģiskās darbības vietas darbību drīkst sākt plkst. 6.00, un tās drīkst darboties līdz plkst. 21.00.

Savukārt Ziemassvētku laikā - no 19.decembra līdz 24.decembrim - tās varēs darboties bez darba laika ierobežojuma. 25.decembrī un 26.decembrī dievnami varēs būt atvērti no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00, bet naktī no 6.janvāra uz 7.janvāri - bez darba laika ierobežojuma.

Tai pat laikā dievnamos arī šai laikā ievērojamas visas pārējās ārkārtējās situācijas laikā noteiktās prasības. Tas nozīmē, ka dievkalpojumiem jānotiek "zaļajā" režīmā, to apmeklētājiem jālieto sejas maskas, jānodrošina katram apmeklētājam individuālā stāvvietā 15 kvadrātmetrus liela platība, bet norādītajās sēdvietās blakus drīkst atrasties ne vairāk kā divi cilvēki, ievērojot, ka distance starp katrām divām blakus sēdošajām personām ir divas sēdvietas, un rindās sēdvietām jābūt izkārtotām pamīšus.

Visām personām, kas nodrošina pasākumu "zaļajā" režīmā organizēšanu, tai skaitā garīdzniekiem un kalpojošajam personālam, ir jābūt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

Kamēr dievnamos nenotiek pulcēšanās drošajā vai "zaļajā" režīmā, tie joprojām ir atvērti individuālajiem apmeklējumiem, ievērojot epidemioloģiskās prasības, proti, ticīgie pareizi lieto sejas maskas, uzturas dievnamos ne ilgāk par 15 minūtēm, vienai personai dievnamā tiek nodrošināti vismaz 15 kvadrātmetri.