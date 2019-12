Ziemassvētku vecīšu labdarības skrējiens notiks jau šosvētdien Doma laukumā

Rīgas Starptautiskais Rotari klubs un Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš aicina ikvienu 8. decembrī plkst. 10.30 uz Doma laukumu piedalīties Ziemassvētku vecīšu labdarības skrējienā, kurā vāks līdzekļus, lai iepriecinātu bērnus Latvijas slimnīcās.



“Ziemassvētku vecīšu labdarības skrējiens kļuvis par jauku tradīciju daudziem cilvēkiem Latvijā. Tas ir pozitīvām emocijām piepildīts pasākums, kurā piedalās simtiem jautru dalībnieku - gan ģimenes, gan atraktīvas uzņēmumu komandas un kolektīvi, kā arī individuāli dalībnieki,” norāda labdarības pasākuma rīkotāju, Rīgas Starptautiskā Rotari kluba pārstāvis Māris Iecelnieks.



Skrējiens notiks jau 12. reizi, un ienākumus no pasākuma biļetēm ziedos dakteriem klauniem jeb biedrībai “Dr.Klauns”, ar mērķi iepriecināt Latvijas slimnīcās nokļuvušos bērnus un veicināt viņu ātrāku izveseļošanos. Ziemassvētku vecīšu tērpi jau iekļauti biļešu cenā, savukārt Ģimenes biļešu cenā iekļauti divi kostīmu komplekti pieaugušajiem un divi kostīmu komplekti bērniem.



Biļetes var iegādāties biļešu tirdzniecības vietnē ekase.lv. Ziemassvētku vecīša kostīms ir iekļauts biļetes cenā un to var saņemt viesnīcās “Radisson Blu Daugava Hotel” (Kuģu ielā 24, Rīga) un “Tallink Hotel Riga” (Elizabetes ielā 24, Rīga). Tērpus varēs saņemt arī pasākuma norises dienā, 8. decembrī, Doma laukumā pirms skrējiena sākuma, sākot no plkst. 10.00. Skrējiens notiks plkst.11.30, taču pulcēšanās Doma laukumā sāksies jau no plkst.10.30.



Rotari ir organizācija, kas visā pasaulē vieno ap 1,2 miljoniem uzņēmēju un citu profesiju pārstāvju. Rotari biedri īsteno dažādus palīdzības projektus, atbalsta augstus profesionālās ētikas principus un veicina mieru un labu gribu visā pasaulē. Organizācijas moto ir "Pašaizliedzīgi kalpot".



Rotari kustība Latvijā aizsākās 1932. gadā, kad tika nodibināts pirmais Rīgas Rotari klubs. Latvijas rotarieši atbalsta daudzus sabiedrībai nozīmīgus projektus, gan ar savu darbu, gan finansiāli palīdzot citām biedrībām un veicinot godīgumu, mieru, izglītību un labklājību sabiedrībā.



Labdarības pasākumu organizē Rīgas Starptautiskais Rotari klubs un SIA “ZeBerry”.



Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa jaunumi mājas lapā: www.vzt.lv kā arī sociālajos tīklos: www.facebook.com/RigaChristmasMarket

www.instagram.com/riga_christmas_market



Vecrīgas Ziemassvetku tirdziņa darba laiks:



Darba dienās: 10.00–20.00





Piektdienās un sestdienās: 10.00–22.00





Svētdienās: 10.00–20.00





24. decembrī: 10.00–20.00





Jaungada naktī: 10.00–2.30