66 tirzmaliešu parakstīta vēstule: Skumji un kauns!

Cienījamā, “Dzirkstele”! Rakstām sakarā ar komentāriem par 17.novembra pasākumu Tirzas kultūras namā. Mēs uzskatām (un tā arī ir!), ka pasākums bija ļoti labs un sagatavots, sākot no ievada, no katras dziesmas, no sarunas ar Tirzas ļaudīm, ar pēdējo izskanējušo akordu koncertā. Programma bija speciāli veidota šim pasākumam – mācījāmies dziesmas un dejas.



Lūdzu, komentāru rakstītāji, beidziet gvelzt muļķības! Lūdzu, lieciet mieru mūsu kultūras nama vadītājai Aldai Albertei! Lieciet mieru apbalvotajiem pašdarbniekiem un citiem! Skumji un kauns par to, ka tepat mūsu vidū - Tirzā - ir tādi cilvēki, kam sveša ētika, godaprāts un sirdsizglītība.