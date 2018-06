AS Aldaris: 67% vidzemnieku kādreiz ir atturējuši iereibušu cilvēku no sēšanās pie stūres

Tuvojoties Līgo svētkiem, Latvijas alus tirgus līderis AS Aldaris noskaidroja iedzīvotāju nostāju un rīcību situācijās, kad līdzcilvēki sēžas pie stūres alkohola reibumā. Iedzīvotāju aptauja parādīja, ka visvairāk cilvēkus no sēšanās pie stūres kādreiz jau ir apturējuši Vidzemes iedzīvotāji (33%). Vienlaikus 34% vidzemnieku joprojām uzskata, ka nelielai alkohola lietošanai nav ietekmes uz viņu braukšanas spējām un redzot, ka manāmi iereibis cilvēks grib sēsties pie stūres, 56% apstātos un pavērotu no malas, nevis nekavējoties iesaistītos.

AS Aldaris organizētais sociālais eksperiments apstiprināja, ka daļa sabiedrības neiesaistās situācijās, kad manāmi iereibis cilvēks vēlas sēsties pie stūres. Tā laikā divi aktieri aicināja cilvēkus uz ielas palīdzēt pieņemt lēmumu, kurš no viņiem ir mazāk iereibis un drīkst sēsties pie stūres. Video atskatā redzams, ka biežākais arguments, ko nejauši garāmgājēji min, lai nepieļautu braukšanu dzērumā, ir sastapšanās ar policiju un bailes no bargiem sodiem.



Sigita Ozola, AS Aldaris valdes locekle: “Galvenais iemesls, kādēļ ir ieviests vecuma ierobežojums alkohola iegādei, ir pieaugušo spēja izvērtēt riskus un uzņemties atbildību ne tikai par sevi, bet arī apkārtējiem. Mēs, ka viens no lielākajiem tirgus spēlētājiem alus nozarē Latvijā un līderi bezalkoholiskā alus tirgū, pirms Līgo svētkiem vēlamies mudināt iedzīvotājus atbildīgi lietot alkoholiskos dzērienus. Situācijas, kurās cilvēki pieņem lēmumu sēsties pie stūres alkohola reibumā ir visdažādākās, bet visas ir vienādi bīstamas un tas nav pieņemami, ka vairāk nekā piektā daļa aptaujāto atzīst, ka ir vadījusi automašīnu alkohola reibumā. Mūsdienās cilvēkiem ir visas iespējas izvairīties no šādām situācijām – ir daudzas drošākas pārvietošanas iespējas un tirgū ir pieejams plašs alkoholisko dzērienu alternatīvu skaits, ko baudīt svētku laikā. Tostarp arī dažādi bezalkoholiskie ali, kuru garša un kvalitāte nav atšķirama no alkoholiskiem”.

Aptaujas dati liecina, ka biežāk pie stūres alkohola reibumā sēžas vīrieši un lauku teritoriju iedzīvotāji. Lai arī ar katru gadu samazinās negadījumu un cietušo skaits, ko izraisījis vadītājs alkohola reibumā, Ceļu satiksmes drošības direkcijas apkopotie dati liecina, ka pērn reibumā tika izraisītas 166 avārijas, kurās tika ievainoti 244, bet bojā gāja 12 cilvēki.

Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis Juris Teteris komentē: “Kampaņas pret braukšanu reibumā CSDD organizē jau teju 20 gadus. Strādājot kopā ar tiesībsargājošajām organizācijām, esam panākuši, ka sabiedrība kļūst aizvien atbildīgāka – ne paši sēžas, ne arī citiem ļauj pie stūres atrasties reibumā. Rezultātus parāda arī mūsu apkopotā statistika - kopš pirmās kampaņas “Izglāb draugu!” reibumā izraisītajās avārijās bojā gājušo skaits samazinājies 10 reizes.” Teteris piebilst: “Jāņi šogad ir īsi – tikai divas dienas. Un to laikā jāpaspēj ne tik vien lustīgi nosvinēt, bet arī kārtīgi atžirgt. Tādēļ mūsu šā gada aicinājums ir neriskēt un nepieļaut liktenīgo kļūdu, jo viens kļūdains lēmums var salauzt cilvēka dzīvi!”

AS Aldaris veiktajā aptaujā piedalījās 1011 respondenti. Plašāk ar aptaujas rezultātiem var iepazīties pievienotajā infografikā, savukārt eksperimenta dalībnieku reakcijas ir apkopotas video sižetā un pieejamas šeit: https://aldaris.lv/par-alu/bezalkoholiskais-alus/

Sociālo kampaņu informatīvi atbalsta Ceļu satiksmes drošības direkcija.

Vairāk informācijas par Aldaris GO bezalkoholiskā alus priekšrocībām: https://aldaris.lv/par-alu/bezalkoholiskais-alus/