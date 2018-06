AS “Sadales tīkls” brīdina – makšķerējot elektrolīniju tuvumā, var gūt elektrotraumu!

AS „Sadales tīkls” aicina ievērot drošības noteikumus, makšķerējot gaisvadu elektrolīniju tuvumā, jo neapdomīgi izvēlēta makšķerēšanas vieta un neuzmanīga rīcība ar zvejas rīku var izraisīt 1. un 2. pakāpes roku un kāju apdegumus, kā arī smagākos gadījumos sekas var būt letālas.

AS “Sadales tīkls” katru gadu reģistrē negadījumus, kad kāds cilvēks gūst elektrotraumu, ar makšķeri pieskaroties gaisvadu elektrolīnijas vadam. Šogad šāds nelaimes gadījums reģistrēts 16.jūnijā Rīgā, Buļļupes apkārtnē, kur 55 gadus vecs vīrietis, ar makšķerkātu aizskarot gaisvadu elektrolīnijas vadu, guva rokas apdegumu. Nelaimes gadījumi apliecina, ka makšķernieki bieži vien aizmirst drošības noteikumus gaisvadu elektrolīniju tuvumā, apdraudot savu veselību un dzīvību. Diemžēl sekas šādiem negadījumiem ir 1. un 2. pakāpes roku un kāju apdegumi, bet smagākajos gadījumos sekas ir letālas.

Izvēloties makšķerēšanas vietu, jālūko, lai tā atrastos pēc iespējas tālāk no gaisvadu elektrolīnijas. Jo garāka makšķere, jo lielāka iespējamība, ka tā saskarsies ar elektrolīnijas vadu, kura zemākā robeža ir 6 metri no zemes virsmas. Turklāt bieži vien negadījumi rodas brīdī, kad makšķernieks met auklu ūdenī. Tā ieķeras gaisvadu elektrolīnijas vados un cilvēks gūst elektrotraumu.

Jāatzīmē, ka gan makšķerkāts, gan tā aukla var saturēt elektriskās strāvas vadošus elementus un, saskaroties ar gaisvadu elektrolīnijas vadu, rīks kļūst par elektrības vadītāju, radot apdraudējumu cilvēka veselībai un dzīvībai. Uzmanīgam jābūt, arī dodoties uz noskatīto ūdenstilpni, jo, neizvērtējot gaisvadu elektrolīnijas tuvumu, makšķere var aizķert vadus un cilvēks var nonākt bīstamā situācijā. Šādās situācijās no elektrotraumas nav pasargāts neviens un uzskats, ka makšķernieka kājās esošie gumijas zābaki ir drošības līdzeklis, jo gumija nav elektrības vadītājs, ir kļūdains. No elektriskās strāvas pasargā tikai dielektriskie materiāli, kuri ir paredzēti darbam ar elektrību un ir pārbaudīti laboratorijā. Jāņem vērā, ka elektriskās strāvas plūsmu un stiprumu būtiski ietekmē arī apkārtējās vides faktori, piemēram, mitrs gaiss, saskarsme ar ūdeni un mitru zemes virsmu.

AS „Sadales tīkls” aicina ikvienu iedzīvotāju, makšķerējot gaisvadu elektrolīniju tuvumā, ievērot elektrodrošības noteikumus, īpašu uzmanību pievēršot gaisvadu elektrolīnijas attālumam no izvēlētās makšķerēšanas vietas. Konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju vai citu elektroietaišu tuvumā, iedzīvotājiem lūgums nekavējoties ziņot, zvanot uz AS „Sadales tīkls” bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot uz tālruni 112!