AS „Sadales tīkls” spēcīgā vēja laikā aicina būt uzmanīgiem gaisvadu elektrolīniju tuvumā

Gatavojoties prognozētājai vētrai, kas šodien, 2.janvārī, šķērsos Latvijas teritoriju, AS „Sadales tīkls” paaugstinājusi personāla operatīvo gatavību visā Latvijā, lai nepieciešamības gadījumā novērstu elektrotīkla bojājumus un operatīvi atjaunotu elektroenerģijas piegādi saviem klientiem.



AS „Sadales tīkls” brīdina, ka spēcīgā vēja laikā var lūzt koki un to zari, pārraujot elektrolīniju vadus un radot bīstamas situācijas, kas apdraud cilvēka dzīvību, tādēļ uzņēmums aicina būt īpaši uzmanīgiem un piesardzīgiem elektrolīniju un elektroiekārtu tuvumā un par bīstamām situācijām ziņot AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot - 112!

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtajām ziņām šodien, 2.janvārī, Latviju šķērsos spēcīgs vējš, kas brāzmās pastiprināsies līdz 20-23 m/s, bet piekrastes rajonos sasniegs ātrumu 25-28 m/s.

Ņemot vērā meteorologu prognozes, AS „Sadales tīkls” personāls visā Latvijā strādās pastiprinātā režīmā, nodrošinot gatavību nepieciešamības gadījumā novērst spēcīgā vēja izraisītos elektrotīkla bojājumus un operatīvi atjaunot klientiem elektroapgādi. Uzņēmumā ir mobilizētas speciālās tehnikas vienības, kā arī pārbaudīts personāla aprīkojums, lai nepieciešamības gadījumā varētu operatīvi veikt nepieciešamos tehniskos darbus. Tāpat uzņēmums jau ir sazinājies ar pašvaldībām un nepieciešamības gadījumā nodrošinās operatīvu komunikāciju par elektroenerģijas piegādes atjaunošanu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

Spēcīgā vēja laikā svarīgi rūpēties par savu drošību, īpaši atrodoties gaisvadu elektrolīniju tuvumā. AS „Sadales tīkls” aicina iedzīvotājus netuvoties gaisvadu elektrolīnijām, ja tajās ir ieķērušies vai iekrituši koki un koku zari vai uz zemes nokritis pārtrūcis gaisvadu elektrolīniju vads, jo tuvošanās notikuma vietai var apdraudēt cilvēka dzīvību. Redzot šādu bīstamu situāciju, nekavējoties jāinformē AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot - 112!

Gadījumos, ja tiks traucēta elektroapgāde, iedzīvotāji aicināti informēt AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Bet, ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un klienti ir norādījuši savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, par reģistrēto elektrotīkla bojājumu un plānoto elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku klienti tiks informēti ar īsziņas vai e-pasta palīdzību.