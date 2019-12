CSDD: Izgaismo velosipēdu!

Nav slikti laika apstākļi velobraukšanai, ir nepietiekami aprīkots ritenis vai pats braucējs!



Arvien lielāks skaits cilvēku savās ikdienas gaitās gada tumšajos mēnešos dodas ar velosipēdu. Tomēr ne vienmēr viņi ir parūpējušies par savu drošību. Tādēļ Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), apvienība “Pilsēta cilvēkiem”, biedrība “Velo-Redele” un mazumtirdzniecības uzņēmums “Narvesen” kopīgā akcijā aicinās riteņbraucējus aprīkot savus velosipēdus ar lukturiem un atstarotājiem, kā arī valkāt apģērbu ar atstarojošiem elementiem. Akcijas laikā tie velosipēdisti, kuri nebūs parūpējušies par savu drošību, saņems lukturīšu komplektu: baltā gaisma piestiprināma velosipēda priekšā, bet sarkanā – aizmugurē. Savukārt tie velobraucēji, kuri divriteni būs pareizi izgaismojuši, saņems “Narvesen” dāvāto garšīgo kafiju.



Pirmais velosipēdistu izgaismošanas pasākums notiks Liepājā, trešdien, 11. decembrī no plkst. 16:00 Lielā ielā pie Tramvaja tilta.



Ja velosipēds ir aprīkots ar lukturīšiem vai atstarotājiem, tas ceļu satiksmē ir redzams vismaz no 150 metru attāluma. Savukārt, ja velosipēdam nav ne lukturīšu, ne arī atstarotāju, autovadītājs to pamana pēdējā brīdī un, iespējams, vairs nepaspēs noreaģēt un laikus nobremzēt. Šāda situācija ir par iemeslu daudzām traģēdijām uz Latvijas ceļiem, kuras notiek tieši gada tumšajos mēnešos.

CSDD apkopotā statistika liecina, ka šā gada 11 mēnešos ceļu satiksmē bojā gājuši 8, bet ievainoti 594 velosipēdisti. Salīdzinoši pērn šajā laikā bojā gāja 9, bet ievainoti 616 velosipēdists (samazinājums -4 %). Šogad velo saimei traģiskākais mēnesis bija novembris, kad bojā gāja 3 velosipēdisti.



Sargā sevi un cieni citus: kad ārā krēslo vai paliek tumšs, ieslēdz velo lukturīšus un esi redzams!



Nākamie velosipēdistu drošības pasākumi notiks: