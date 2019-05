CSDD: no šodienas vadītājiem var nebūt līdzi reģistrācijas apliecība un vadītāja apliecība

23. maijā stājušies spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā, kas paredz, ka vadītājiem turpmāk var nebūt līdzi transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība un vadītāja apliecība, ja ir līdzi personu apliecinošs dokuments.

Līdz ar to vadītājiem vairs nebūs jābaidās saņemt sodu, ja viņiem nav līdzi kāds no šiem dokumentiem. Un tomēr iesakām vadītājiem ņem līdzi šos dokumentus, lai būtu vieglāk risināt situācijas dažādos neparedzētos gadījumos, piemēram, ceļu satiksmes negadījumos.

Sīkāku informāciju par to, kādiem dokumentiem ir jābūt līdzi, vadot transportlīdzekli, var atrast pielikumā esošajā infografikā.