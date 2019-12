Gada ienākumu deklarācijas neiesniegšana neatbrīvos no pienākuma samaksāt nodokļa starpību

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīcībā esošā informācija liecina, ka 27 655 iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācija par 2018.gadu ir jāiesniedz obligāti, joprojām to nav izdarījuši. Tās ir personas, kurām valsts budžetā jāiemaksā nodokļa starpība, kas radusies diferencētā neapliekamā minimuma vai nodokļa progresīvās likmes piemērošanas rezultātā. Iesniedzot deklarāciju līdz šī gada beigām, sankcijas netiks piemērotas, taču nākamgad tolerances periods vairs netiks piemērots un sekos piedziņas process.

VID ir apzinājis visas personas, kam gada ienākumu deklarācija par 2018. gadu ir jāiesniedz obligāti, un laikā no šī gada maija līdz novembrim ir vairākkārtīgi sūtījis atgādinājuma vēstules gan elektroniski, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), gan pa pastu papīra formātā tiem iedzīvotājiem, kuri neizmanto EDS; ar daļu iedzīvotāju ir notikusi telefoniska sazināšanās. Kopumā līdz šim VID ir elektroniski nosūtījis 170 507 un papīra formātā – 6970 uzaicinājumus iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2018.gadu.

Sākotnējais iedzīvotāju skaits, kuriem bija obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2018.gadu radušās nodokļu starpības dēļ, bija vairāk nekā 80 tūkstoši, un VID ir pateicīgs visiem, kuri to izdarījuši termiņā vai arī atsaucoties VID atgādinājumam.

Savukārt, tiem iedzīvotājiem, kuri to vēl nav izdarījuši, VID vērš uzmanību, ka deklarācijas neiesniegšana vai apzināta VID atgādinājuma ignorēšana nekādā veidā neatbrīvos personu nedz no pienākuma šo deklarāciju iesniegt, nedz no pienākuma samaksāt radušos nodokļa starpību.

Tādēļ VID aicina ikvienu iedzīvotāju ieskatīties savā EDS kontā vai arī pasta kastītē, lai pārliecinātos, vai nav saņemta uzaicinājuma vēstule. Ja tāda ir saņemta, tad nekavēties iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu elektroniski, VID EDS, kā arī klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā visā Latvijā.

VID atgādina, ka budžetā piemaksājamo summu var samazināt vai pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu deklarācijai čekus, kvītis vai bankas maksājuma uzdevumu vai konta izrakstu par attaisnotajiem izdevumiem.

Tāpat, ja persona atbilst noteiktiem kritērijiem, tai tiks noteikts cits nodokļa samaksas termiņš. Proti, 2018. un 2019. gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa samaksas termiņš ir noteikts līdz 2020. gada 1.decembrim tām personām, kuru ar nodokli apliekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosacījumiem:

- 2018.gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019.gadā – 62 800 eiro;

- tie ir saņemti tikai Latvijā;

- no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;

- tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, algota darba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas pabalsti, ienākumi no uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, u.c.).

Informācija par personai noteikto samaksas termiņu būs redzama EDS uzreiz pēc deklarācijas aizpildīšanas, nospiežot pogu “Pārbaudīt un saglabāt”.

Bez tam, ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018.gadu un turpmākajiem gadiem, konstatē, ka aprēķinātā nodokļa piemaksas summa nepārsniedz 1 (vienu) eiro, to neaprēķina un valsts budžetā tā nav jāiemaksā.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Sarakste ar VID”.

Vienlaikus atgādinām, ka personificētas konsultācijas varam sniegt tikai identificējamiem VID klientiem, tāpēc, apmeklējot VID klientu apkalpošanas centrus, aicinām ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu, kā arī, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni, lūdzam izmantot sava EDS konta telefonisko identificēšanās iespēju, sarunas laikā nosaucot EDS redzamo kodu.