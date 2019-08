Informācija VSAA klientiem, kuru konti ir AS "PNB Banka"

Tā kā apturēta AS "PNB Banka" darbība, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 16.augusta pārtraukusi pārskaitīt pensijas un pabalstus uz VSAA klientu kontiem AS "PNB Banka". VSAA aicina savus klientus rūpīgi iepazīties ar informāciju par tālākajām nepieciešamajām darbībām saistībā ar pabalstu un pensiju turpmāku saņemšanu.

Ja klientam ir konts citā bankā un pensijas vai pabalsta izmaksa gaidāma nākamajā nedēļā vai vēlāk, tad VSAA aicina pensiju un pabalstu saņēmējus informēt VSAA par kontu citā bankā. Šādā gadījumā ir jāraksta iesniegums VSAA ar lūgumu turpmāk visas VSAA izmaksas pārskaitīt uz jauno kontu.



Iesniegumu par konta maiņu var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā, Vienotajos valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros, nosūtīt pa pastu, nosūtīt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu edoc@vsaa.lv vai iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv Iesniegums iestādei . Pēc iesnieguma par jauno kontu saņemšanas VSAA pēc 16.augusta aizturētos pensiju un pabalstu maksājumus divu līdz trīs nākamo darba dienu laikā pārskaitīs uz jauno kontu.





Ja AS "PNB Banka" klientam AS "PNB Banka" bankas kontā ir pensija vai pabalsts, kas nav izņemts, vai arī nav konta citā kredītiestādē, tad klientam ir nepieciešams sekot līdzi Finanšu un kapitāla turgus komisijas (FKTK) informācijai par garantēto atlīdzību izmaksu. Par izmaksu kārtību un darbībām, kas jāveic AS “PNB Banka” klientiem, lai savus esošos noguldījumus būtu iespējams saņemt ērti un ātri, FKTK un VSAA paziņos tuvākajā laikā. Aicinām AS “PNB Banka” klientus gaidīt turpmāko informāciju par garantētās atlīdzības izmaksu kārtību, un pašlaik nedoties uz AS “PNB Banka” un AS “Citadele banka” filiālēm.





Likums paredz, ka garantētās atlīdzības izmaksas jāuzsāk ne vēlāk kā astotajā darba dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās, t.i., ne vēlāk kā 27.augustā, taču tiek veiktas darbības, lai izmaksas uzsāktu pēc iespējas ātrāk.

AS "PNB Bankas" darbības apturēšana neietekmē pensiju 2.līmeņa pārvaldnieka IPAS "PNB Asset Management" darbību. Pensiju 2.līmeņa līdzekļu pārvaldnieka IPAS "PNB Asset Management", kas ir atsevišķa juridiska persona, līdzekļu turētājbanka jau kopš 2012.gada ir "Swedbank"AS.