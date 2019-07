Izklaides pasākumu laikā nedrīkst aizmirst par drošību

Vasara ir laiks, kad daudzviet notiek pilsētu un novadu svētki, festivāli un citi masu pasākumi, kuros nereti policija fiksē dažādus negadījumus, pārkāpumus, kā arī risina starp apmeklētājiem izcēlušās konfliktsituācijas. Lai izklaides pasākuma apmeklējumu neaizēnotu nepatīkami atgadījumi, policija aicina ievērot dažus drošības pamatprincipus.

Apmeklējot izklaides pasākumus, ir jādomā gan par savu, gan bērnu drošību. Ņemot vērā, ka izklaides pasākumu apmeklēšana neizslēdz alkoholisko dzērienu baudīšanu, aicinām jau iepriekš parūpēties par to, kādā veidā droši nonāksiet mājās.

Atgādinām, ka vadīt jebkurus transportlīdzekļus alkoholisko dzērienu ietekmē ir aizliegts. Jāatzīmē, ka atrašanos stiprā alkohola reibumā var izmantot arī garnadži, kuri šādus pasākumus nereti apmeklē, lai iedzīvotos uz atpūtnieku rēķina. Tādēļ aicinām uz publiskiem masu pasākumiem neņemt līdzi nevajadzīgas mantas, lielu skaidras naudas summu un pārlieku vērtīgas lietas. To, kas paņemts līdzi, neatstāt bez uzraudzības, jo zagļiem pūlis vienmēr ir kalpojis kā labs aizsegs nelikumīgajām darbībām.

Ģimenēm, vecākiem, kuri pasākumus plāno apmeklēt kopā ar saviem nepilngadīgajiem bērniem, iesakām pirms došanās pārrunāt ar bērnu, ka nekur nedrīkst doties bez vecāku uzraudzības un kā rīkoties gadījumā, ja tomēr gadās pazust.



Pārliecinieties vai jūsu bērns var nosaukt savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, vecāku vārdus, uzvārdus, kontakttālruni. Ja bērns to vēl nespēj, tad ielieciet bērna kabatā zīmīti ar jūsu datiem un kontakttālruni, tas var noderēt, ja noticis sliktākais un bērns ir pazudis no jūsu redzesloka. Tad, atrodot viņu, ir iespējams ar jums sazināties. Protams, ja bērns ir pazudis, nekavējoties jāinformē policija un pēc iespējas precīzāk jāspēj izstāstīt bērna pazīmes un iespējamo atrašanās vietu.

Vecākiem, kuri nolēmuši ļaut saviem nepilngadīgajiem bērniem doties uz pasākumu vieniem, ir jāatceras, ka personas, kuras nav sasniegušas 16 gadu vecumu, nedrīkst atrasties publiskā vietā bez vecāku vai pieaugušo uzraudzības no pulksten 22:00 līdz pulksten 6:00. Tāpat bērniem, kuri nav sasnieguši 7 gadu vecumu, nedrīkst ļaut doties ārpus mājas vieniem bez pieaugušo klātbūtnēs vai kopā ar brāļiem, māsām vai citiem radiniekiem, kas nav sasniegušas 13 gadu vecumu.



Ņemot vērā policijas pieredzi, vēlreiz jāatgādina, ka Latvijā spēkā esošie normatīvie akti nosaka, ka personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu nedrīkst lietot enerģijas dzērienus, alkoholu, smēķēt, kā arī jebkuram aizliegts lietot narkotiskās un psihotropās vielas.



Publisku pasākumu laikā šī ir viena no jomām, kam policija pastiprināti pievērš uzmanību, tādēļ jāņem vērā, ka par šiem pārkāpumiem nepilngadīgiem jau no 11 gadu vecuma var piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, savukārt no 14 gadu vecuma iestājas gan administratīvā, gan kriminālatbildība.