Izmaiņas kafijas, bezalkoholisko dzērienu un elektronisko šķidrumu tirdzniecībā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka no 2019.gada 1.jūnija stājas spēkā būtiskas izmaiņas saistībā ar kafijas, bezalkoholisko dzērienu un elektronisko šķidrumu realizācijas nosacījumiem Latvijā. Šīs izmaiņas attiecas uz visiem komersantiem, kuri tirgo minētos produktus - neatkarīgi, vai tā ir vairumtirdzniecība vai mazumtirdzniecība.





No šā gada 1.jūnija kafiju, bezalkoholiskos dzērienus un elektroniskos šķidrumus jebkurš komersants varēs tirgot tikai tad, ja tie būs iegādāti no apstiprināta noliktavas turētāja vai arī, ja minētās akcīzes preces tirgotājs pats būs ievedis no citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts vai importējis .

Tas nozīmē, ka, piemēram, kafijas mazumtirgotājs varēs realizēt kafiju:



1) kas iegādāta no apstiprināta noliktavas turētāja;





2) kuru mazumtirgotājs pats būs ievedis no citas dalībvalsts vai importējis.





Tos komersantus, kuri jau veic vai arī tikai vēl plāno veikt kafijas, bezalkoholisko dzērienu vai elektronisko šķidrumu realizāciju vairumtirdzniecībā, VID aicina izvērtēt iespēju saņemt speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai. Informācija par speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai saņemšanu pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Nodokļi/Akcīzes nodoklis/Licences un atļaujas”.

Papildus informējam, ka no šī gada 1.jūnija apstiprināts noliktavas turētājs kafiju, bezalkoholiskos dzērienus un elektroniskos šķidrumus varēs pārvietot atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā tikai gadījumā, ja tie būs viņa īpašumā .

Ja līdz šim apstiprināts noliktavas turētājs saskaņā ar līgumu minētās akcīzes preces varēja uzglabāt un pārvietot arī tad, ja tās pieder citai personai, tad ar šī gada 1.jūniju apstiprināti noliktavas turētāji minētās akcīzes preces varēs saņemt/ievest, uzglabāt un nodot patēriņam Latvijas Republikā tāpat kā līdz šim, taču nevarēs citas personas uzdevumā tās pārvietot atliktā nodokļa maksāšanas režīmā, t.i. izvest uz citu ES dalībvalsti vai uz trešajām valstīm, vai pārvietot uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iespējams zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, izvēloties tēmu “Akcīzes nodoklis un akcīzes preču aprite” vai arī sūtīt jautājumu rakstiski uz e-pasta adresi: APAD.lietvediba@vid.gov.lv



