Jūrai un pludmalei vienmēr jābūt tīrai!

Baltijas jūras piekrastei vajadzētu vienmēr būt tīrai, un to iespējams īstenot tikai kopīgiem spēkiem – ja ne vienā dienā, tad pamazām, pārliecināta Nīcas novada viesnīcas “Jūrnieka ligzda” vadītāja Liene Šalte.







“Priedes, baltās pludmales smiltis, jūra – tik liels dabas skaistums, kas mums šķiet pašsaprotams, bet dots ne tikai, lai priecātos, bet arī saudzētu un koptu. Mums tuvējā piekrastē piesārņojums dabā ir salīdzinoši mazs, par ko jāpateicas gan tiem, kuri ir apzinīgi un nemēslo – ko atnesuši, to aiznes līdzi, gan tiem, kuri pastaigās gar jūru vienmēr paceļ vismaz dažas plastmasas pudeles, izskalotos virves galus un citus sadzīves priekšmetus. Izskatās, ka tieši jūru piesārņojošie atkritumi ir tie, kuri galvenokārt mūspusē nonāk arī piekrastē. Īpaši labi tas redzams pēc lielāka vēja vai spēcīgajām vētrām, tad svarīgi salasīt izskaloto, lai atkritumi atkal nenonāk Baltijas jūrā. Tīra vide ir mērķis, uz ko mums visiem kopā jātiecas, jābūt līdzatbildīgiem, kādā Latvijā dzīvos, kādā ūdenī peldēsies, varēs vai nevarēs ēst butes mūsu bērni, mazbērni un pārējās nākamās paaudzes,” viedoklī dalās viesnīcas “Jūrnieka ligzda” vadītāja Liene Šalte.







Savukārt Liepājas teātra aktrise Sigita Jevgļevska labprāt līdzsvaru miesā un dvēselē atgūst Bernātu mežā un pludmalē: “Man bieži vien patīk atpūsties pie jūras tieši Bernātos, lai arī Liepājā man tā ir dažu soļu attālumā no mājām. Ilgu laiku noskatījos, cik daudz atkritumu visapkārt, līdz ņēmu piemēru no drauga, kurš skrējienā gar jūru vienmēr ņem līdzi maisu atkritumiem un tos vāc. Vairāk dažādu gružu ir pēc vētras, kā arī pēc brīvdienām, kad šeit pabijuši daudz atpūtnieku. Eju Liepājas virzienā un pa ceļam esmu atradusi tikai vienu atkritumu urnu, bet derētu, ka tās atrastos vēl kādās vietās. Ir bijusi reize, kad man nav kur atkritumus ielasīt, bet visu rokās grūti saturēt. Kopumā tas ir jautājums par cilvēku kultūru un uzvedību dabā. Var taču to papīru ielikt kabatā, nevis nomest zemē. Ikdienā, ja redzu, ka kāds nomet kaut ko zemē, pieklājīgi aizrādu un aicinu tā darīt arī citus! No vienas puses liekas, ka tā aizrādīt nav pieklājīgi, bet no otras – šādi cilvēki ir jāaudzina! Iespējams, jāizveido sodu sistēma, ja citādi nesaprot. Mums Latvija ir tikai viena, un vairumam no mums patīk dzīvot skaistā un sakoptā vidē.”







Trīs videi draudzīgi padomi atpūtniekiem pie jūras

Kas pāri pēc pusdienām – nes mājās!

Ja dodies pie jūras un ņem līdzi ēdamo, dzērienus, to iepakojumu aizved atpakaļ uz mājām un izmet savā atkritumu tvertnē. Ja pat to redzi jūras tuvumā, lai tā labāk paliek tukša! Nav noslēpums, ka aktīvās tūrisma sezonas laikā dabā izvietotās atkritumu tvertnes piepildās tik ātri, ka atkritumi birst pāri malām, vējš tos aizpūš, vai putni iznēsā.







Vienmēr līdzi maisiņš

Ja esi ar mieru lieku reizi pieliekt muguru, lai paceltu kādu svešinieka nomestu vai jūras izskalotu plastmasas pudeli, papīru, vecas virves gabalu vai citu dabā neiederīgu lietu, tad pastaigā ņem līdzi maisiņu. Nav jābūt dienas varonim un jāsalasa visi pludmales atkritumi, bet arī mazs darbs sniegs gandarījumu pašam un radīs tīru vietu.







Konkurss par interesantāko atradumu

Ja atpūšaties ģimenes lokā vai draudzīgā kompānijā, varat saorganizēt spēli – konkursu, kurš atradīs interesantāku priekšmetu?! Ticiet, cilvēki pie jūras speciāli vai nejauši mēdz atstāt, kā arī jūra izskalot visneiedomājamākās lietas – apavus, laivu un kuģu atliekas, interesantas pudeles, apavus, zobu birstes, virvju, tīklu gabalus u.c. Atliek katram pēc noteikta laika atnest savu guvumu un vēlāk to visu nogādāt atkritumu tvertnē. Varat saorganizēt gan fotosesiju, gan interesantākā guvuma autoram piešķirt simbolisku balvu.