Kaspersky: kāpēc savstarpēji nelīdzsvarota darba un privātā dzīve ir kiberdrošības problēma

Arvien vairāk izplūst robežas starp personisko un profesionālo. Tagad bieži vien ļaudis vairāk laika pavada birojā nekā mājās, savukārt ceturtdaļa veic uzņēmuma uzdevumus ārpus biroja. Pastāv aizdomas, ka mūsdienu sabiedrībā ideāls darba un privātās dzīves līdzsvars nav sasniedzams. Varbūt nespēju nošķirt darbā un mājās izpildāmos uzdevumus izraisa strauji augošais digitālās informācijas apjoms, ar ko mēs visi saskaramies. Personiskā un profesionālā dzīve tagad balstās uz šādiem datiem, kas tiek glabāti sociālajos medijos un e-pasta kontos, digitālajos dokumentos un koplietojamās mapēs. Kaspersky nesenais pētījums liecina par samērā lielu neorganizētību uzņēmumu datņu un akreditācijas datu pārvaldībā.

Darba un privātās dzīves līdzsvara gals

Darbam birojā no deviņiem līdz pieciem ir skaidras priekšrocības: stabila nodarbinātība, stabili ienākumi un stabils darbalaiks. Tikai darbalaika no deviņiem līdz pieciem laikmets jau sen ir pagājis. No darbiniekiem tagad tiek gaidīts, lai viņi paliktu darbā mazliet ilgāk, vai kādas sanāksmes, vai arī īsa izpildes termiņa dēļ. Miljoniem darbinieku ir jāstrādā līdz vēlam vakaram, lai darbu padarītu efektīvi. Patiesībā ir aprēķināts, ka darbinieki Meksikā strādā vidēji 43 stundas nedēļā un no viņiem tālu neatpaliek darbinieki Kostarikā, Grieķijā un Dienvidkorejā. Lai gan šāds stāvoklis ir pieņemts, tas liek darbiniekiem manipulēt ar savu profesionālo un personisko dzīvi. Personisko mantu atstāšana birojā un mājas darbu veikšana pie biroja rakstāmgalda ir parasta parādība. Darbinieki mēdz pārģērbties birojā, tad kāpēc mēs to pašu nevarētu darīt ar digitālo informāciju? Un piekļuve vajadzīgajiem datiem gan mājās, gan birojā neatkarīgi no to izmantošanas atvieglo dzīvi. Šāda rīcība izraisa lielu problēmu uzņēmumiem: darbinieki var sākt neuzmanīgi izvēlēties uzņēmuma informācijas glabāšanas vietu. Darbinieki, kam ir ērti to glabāt personiskajās ierīcēs, ne vienmēr ir pietiekami piesardzīgi, lai to aizsargātu. Ja informācija kļūst pārāk pieejama, tā var noplūst vai tikt pakļauta kiberzādzības riskam.

Uzņēmumiem ir jāpārvalda dati un darbaspēks



Lai kā darbinieki cenšas pārvaldīt personisko un uzņēmuma informāciju, ļoti grūtais uzdevums pārraudzīt un aizsargāt nepārtraukti augošo datņu un datu daudzumu gulstas uz uzņēmumu pleciem. Kaspersky pētījumā ir konstatēts, ka 80 % darbinieku neuzskata, ka viņi ir atbildīgi par pienācīgu piekļuves atļauju nodrošināšanu e-vēstulēm, datnēm un dokumentiem neatkarīgi no tā, vai viņi tos ir izveidojuši. Konfidenciāli personas dati, maksājumu informācija un pilnvarošanas kodi ir tikai daži tādu datu piemēri, ko uzņēmumi izmanto ik dienu, lai efektīvi darbotos. Taču darbinieki neglabā šo informāciju droši vai pareizi. Tikai nedaudz vairāk nekā puse (56 %) darbinieku regulāri dzēš novecojušus ierakstus no e-pasta iesūtnes, un nieka trešdaļa (34 %) atbrīvojas no novecojušām datnēm cietajā diskā. Ja informācija glabājas vietās, kur to ir grūti kontrolēt, piemēram, mākonī vai koplietojamās mapēs, vai kad datnes tiek pārsūtītas, šis digitālais juceklis kļūst par vēl lielāku problēmu. Ņemot vērā arī izveidoto datņu skaita straujo pieaugumu, organizācijām kļūst daudz grūtāk pārvaldīt korporatīvo informāciju. Tomēr tās joprojām ir atbildīgas, lai sensitīvi jeb konfidenciāli dati nebūtu viegli sasniedzami un atrodami personām, kam nav atļauts tos skatīt. Ja darbinieks var nejauši uzdurties, piemēram, kolēģu algām, kāpēc lai to nevarētu hakeris?

Lai droši pārvaldītu datus, uzņēmumi ir atkarīgi no darbinieku atbalsta. Ja darbinieki un organizācijas var kopīgi risināt informācijas drošības problēmu, ir lielāka iespēja izkopt korporatīvo garu un kultūru, kur ikviens rūpējas par uzņēmuma aizsardzību un palīdz cits citam to sasniegt. Šeit ļoti svarīga ir darbinieku izglītošana, lai viņi izprastu datu drošības nozīmi, savu lomu tajā un pasākumus, kas viņiem ir jāveic, lai dati būtu aizsargāti. Tikai tad darbinieki labāk pārvaldīs profesionālo un personisko informāciju.

Spiediena mazināšana

Kaspersky pieredze liecina, ka digitālais juceklis nav problēma ne mājās, ne darbā. Problēma ir nepietiekama personiskā atbildība un ļaužu nespēja dažādiem nolūkiem izvēlēties un izmantot dažādas vides. Katram ir atšķirīga pieredze. Patiesībā pastāv mazāka varbūtība, ka paroles izpaudīs gados vecāki ļaudis, kas dažkārt nelabprātāk pieņem jaunās tehnoloģijas, nekā jaunieši — pat tie, kas ir pārāk jauni, lai uzņemtos pilnu atbildību par savu rīcību. Ir ļaudis, kas labāk strādā organizētā vidē, un ir tādi, kas daudz vairāk izdara starp papīru kaudzēm. Tāpēc vajag nevis pievērsties korporatīvo risinājumu instalēšanai personiskajās ierīcēs (tas ir sarežģīti un dažās valstīs pat neiespējami) vai mēģinājumiem ar iebiedēšanu mainīt ļaužu paradumus, bet gan veidot vides, kas līdzsvaro drošību ar dažādu veidu informācijas un uzņēmējdarbības procesu ērtumu. Vēl svarīgāk ir izskaidrot atšķirību starp darbu, kas ir pilnīgi iekšējs uzņēmumam, un vidēm, kur darbinieki sazinās un sadarbojas ar ļaudīm ārpus uzņēmuma. Katrs var sakārtot lietas savā ledusskapī, bet kopējai saldētavai — vai biroja rakstāmgaldam, vai mākoņa risinājumam — ir jābūt pietiekami ērtai un drošai ikviena vajadzībām. Lai to sasniegtu, ir jāpieņem daži kopīgi noteikumi un vienošanās, kā arī jāievieš šie noteikumi, lai nekādi darbinieku ieradumi netraucētu uzņēmuma vajadzībām, kā arī citu darbinieku vajadzībām un komfortam.