Latvijas Pasts aicina laikus sagatavot, noformēt un nosūtīt svētku sveicienus un dāvanas

Gatavojoties gadumijai, kas jau šobrīd iezīmējas ar būtisku pasta sūtījumu apjoma pieaugumu, Latvijas Pasts aicina svētku dāvanas iegādāties, noformēt un nosūtīt laikus, lai tās sasniegtu un iepriecinātu adresātus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.

Plānojot svētku apsveikumu un dāvanu nosūtīšanu, jāņem vērā vairāki būtiski nosacījumi: rēķinot sūtījuma piegādes laiku, jāpievērš uzmanība attālumam līdz adresāta valstij, uz sūtījuma jābūt norādītai precīzai adresei un sūtījums jāapmaksā ar attiecīgas vērtības pastmarkām. Svarīgi atcerēties, ka vēstuļu korespondencē visā pasaulē ir aizliegts ievietot naudu, savukārt uz ārvalstīm aizliegts sūtīt arī dažādus sadzīves priekšmetus.





Decembris tradicionāli ir periods, kad pasta uzņēmumiem visā pasaulē sūtījumu apjoms pieaug vairākkārt, tāpēc, gatavojoties saspringtākajam svētku gaidīšanas periodam, Latvijas Pasts aicina klientus parūpēties par sūtījumu savlaicīgu noformēšanu un nodošanu tālākai nosūtīšanai.





Vairāku valstu pasta operatori nosaka īpašus termiņus, līdz kuriem sūtījumam jābūt piegādātam šajās valstīs, lai adresāts to saņemtu vēl līdz gadumijas svētkiem. Patlaban šādu informāciju sniegušas piecas valstis: ASV vēstuļu un sīkpaku sūtījumiem savlaicīgai piegādei jāatrodas 8.decembrī, Apvienotajos Arābu Emirātos – 13.decembrī, Ķīnā – 14.decembrī, Čīlē un Taizemē – 19.decembrī.





Plānojot dāvanu un svētku sveicienu piegādei vēlamo laiku, jāņem vērā attālums līdz adresāta valstij, kā arī fakts, ka pat Eiropā sūtījumus ne vienmēr piegādā, izmantojot tiešo aviosatiksmi – jo tālāks būs galamērķis, jo, visticamāk, ilgāku laiku sūtījums uzkavēsies ceļā, īpaši tad, ja starp valstīm nav tiešās aviosatiksmes un sūtījumi ceļo tranzītā starp citām valstīm, tajā skaitā izmantojot kravu pārvadājumus pa sauszemi. Šādā veidā sūtījums tranzītā var uzkavēties pat līdz divām nedēļām. Tas pats jāņem vērā, iepērkoties populārākajos ārvalstu interneta veikalos, – sūtījumi no Ķīnas un citu Āzijas valstu veikaliem uz Latviju ceļo tranzītā, izmantojot dažādu valstu pasta operatoru starpniecību, un pirmssvētku periodā sūtīšanas laiks līdz ar apjoma pieaugumu var palielināties vēl vairāk.



Tikpat svarīgi ir norādīt precīzu adresi: būtiski pareizi uzrakstīt ielas nosaukumu, mājas vai dzīvokļa numuru, kā arī indeksu. Ja uz sūtījuma indekss tiks norādīts kļūdaini, tas agri vai vēlu sasniegs adresātu, tomēr tas ceļos ilgāk, jo primāri sūtījumi tiek šķiroti, pamatojoties uz norādīto indeksu.



Sūtītājam svarīgi pārliecināties, lai viņa sūtījums tiek apmaksāts ar atbilstošas nominālvērtības pastmarkām: ja sūtījumu noformē pasta nodaļā, šo vērtību precīzi noteiks nodaļas darbinieki, bet, ja to dara pats sūtītājs, ir vēlams vēlreiz attiecīgos datus pārbaudīt Latvijas Pasta mājas lapā ievietotajā cenrādī vai izmantot tajā pieejamo tarifu kalkulatoru, ar kura palīdzību ērti iespējams aprēķināt sava sūtījuma izmaksas.



Lai pārzinātu sava sūtījuma atrašanās vietu un statusu, iesakām sūtījumu noformēt kā reģistrētu (ierakstīts un/vai apdrošināts) – no vienkārša sūtījuma tas atšķiras ar piegādi adresātam pret parakstu. Šiem sūtījumiem visas pasaules pasta sistēmā tiek piešķirts unikāls numurs, ko veido 13 zīmju kods – divi burti sākumā un beigās, bet vidū cipari, piemēram, AB123456789CD. To iespējams izsekot Latvijas Pasta sūtījumu izsekošanas sistēmā vai attiecīgās valsts sūtījumu izsekošanas sistēmā. Iekšzemes pasta sūtījumu ceļam klients var sekot no sūtītāja līdz adresātam, savukārt pārrobežu pasta sūtījumu izsekošana atkarīga no saņēmējvalsts nodrošinātā servisa. Reģistrētu sūtījumu pazušanas vai bojājumu gadījumā atbilstoši Pasaules pasta konvencijai klientam ir tiesības pretendēt uz noteiktu kompensāciju.





Noformējot sūtījumus, svarīgi pārzināt, kādus priekšmetus atļauts ievietot pasta sūtījumos. Vēstuļu korespondences sūtījumos aizliegts ievietot naudu, vērtspapīrus, dārgmetālus, dārglietas un juvelierizstrādājumus – konstatējot aizliegtas preces un priekšmetus, tajā skaitā naudu, kompetentas iestādes tos var konfiscēt jebkurā no sūtījumu ceļa posmiem.



Katrai valstij var būt noteikti papildu aizliegumi noteiktu preču nosūtīšanai pasta sūtījumos – pirms pārrobežu pasta sūtījuma noformēšanas jāpārbauda, vai izvēlēto priekšmetu ir atļauts ievest attiecīgajā valstī. Ar šo informāciju iespējams iepazīties Latvijas Pasta mājaslapā publicētajā Starptautisko pasta sūtījumu pieņemšanas rokasgrāmatā.





Latvijas Pasts atgādina, ka pēdējais sūtījumu piegādes datums šogad pirms Ziemassvētkiem ir 21.decembris, bet pirms gadumijas – 28.decembris.