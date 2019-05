Nedaudz vairāk nekā trešdaļa autovadītāju ir droši, ka viņiem līdzi ir saskaņotais paziņojums

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) veiktā autovadītāju aptauja liecina, ka vien 39,9% autovadītāju ir pārliecināti, ka to automašīnās vienmēr līdzi ir saskaņotais paziņojums. “Šāda autovadītāju attieksme visbiežāk arī ir par pamatu tam, ka pat pēc nenozīmīgiem ceļu satiksmes negadījumiem, cietušie izvēlas izsaukt ceļu policiju, nevis operatīvi aizpildīt saskaņoto paziņojumu,” skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.





Lai atvieglotu autovadītāju ikdienu, mazinātu nevajadzīgu sastrēgumu rašanos un ekonomētu ceļu policijas resursu, LTAB pērn izstrādāja un ieviesa mobilā saskaņotā paziņojuma funkciju aplikācijā LTAB OCTA. Tā ļauj CSNg cietušajiem ātri un ērti fiksēt negadījuma apstākļus, norādīt informāciju par iesaistītajām pusēm, apstiprināt datus un elektroniski nosūtīt tos apdrošinātājiem. Ņemot vērā, ka LTAB OCTA aplikācija piesaistīta LTAB uzturētajai OCTA datubāzei, datu ievade cietušajiem prasa mazāk laika, jo tie saskaņotā paziņojuma protokolā ielasīsies automātiski. Turklāt aizpildītu saskaņoto paziņojumu abas puses var autorizēt ar elektronisko parakstu, un tas ir saistošs ikvienam apdrošinātājam.





Lai arī LTAB OCTA aplikāciju jau lejuplādējuši vairāk nekā 20 tūkstoši lietotāji, pagaidām CSNg ar mobilo saskaņoto paziņojumu fiksējuši vien daži desmiti autovadītāji. Lai mudinātu autovadītājus pēc CSNg vairāk izmantot LTAB OCTA lietotnē pieejamo mobilo saskaņoto paziņojumu, LTAB uzsācis informatīvo kampaņu. Kampaņas ietvaros tiks realizēta skaidrojošā kampaņa internetā un sociālajos tīklos, klātienē uzrunāti autovadītāji, autoskolu pedagogi un Latvijas lielāko autoparku pārvaldītāji. Tāpat modes un izklaides centrā “Riga Plaza” no 10.maija norisināsies mobilā saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas čempionāts, kura laikā ikvienam viedierīču lietotājam būs iespēja sacensties mobilā saskaņotā paziņojuma aizpildīšanā ar citiem, un saņemt dažādas balvas.





Informatīvā kampaņa tiek finansēta no ceļu satiksmes negadījumu novēršanai un profilaksei paredzētajiem līdzekļiem, kurus veido apdrošinātāju veiktās iemaksas no OCTA polisēm. Kampaņu atbalsta Valsts policija un Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD).

Informācija par mobilo saskaņoto paziņojumu un tā aizpildīšanu atrodama šeit: www.ltab.lv/spapp





1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS “Balta”, AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle, “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle, “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle un “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle.