No 1.oktobra mainīsies ar kurjerpastu saņemto preču atmuitošanas kārtība

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka ar 2019.gada 1.oktobri noslēgsies ar kurjerpastu saņemto preču deklarēšanas procesa elektronizācija, līdz ar to turpmāk šādas preces būs iespējams deklarēt, tikai iesniedzot elektronisku muitas deklarāciju. No šī gada 1.oktobra vairs nebūs iespējams atmuitot ar kurjerpastu saņemtās preces, attālināti iesniedzot EDS skenētos dokumentus muitas iestādē.



Lai deklarētu ar kurjerpastu no trešajām valstīm saņemtas preces, par kurām ir jāsamaksā muitas maksājumi, t.sk. interneta veikalos iegādātas preces, turpmāk fiziskajām personām būs jāizmanto e-pakalpojums – vienkāršotā Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS).

Šis e-pakalpojums ir pieejams jau kopš šī gada 5.jūnija, un līdz šim fiziskās personas ir noformējušas jau vairāk nekā 3000 vienkāršoto deklarāciju par kurjerpasta sūtījumiem, ko saņēmušas no trešajām valstīm.

Vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem EMDAS var noformēt, ja preču vērtība sūtījumā ir līdz 1000 EUR un preču neto svars nepārsniedz 1000 kg.

Komerciālā sūtījumā esošām precēm vērtībā līdz 22 EUR tiek piemērots atbrīvojums no nodokļiem, līdz ar to par tām nav jāsniedz Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem. Savukārt privātpersonas nekomerciālie sūtījumi (dāvanas) citai privātpersonai jādeklarē muitā, sākot no 45 EUR robežvērtības.

Atgādinām, ka uz atsevišķu preču (piemēram, akcīzes preču, smaržu un tualetes ūdeņu) sūtīšanu attiecas ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties VID mājaslapas sadaļā Muita - Pasta sūtījumi - Komerciāli sūtījumi un Nekomerciāli sūtījumi. Plašāka informācija par ierobežojumiem pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita - Ierobežojumi un aizliegumi preču pārvietošanai.

Gadījumos, kad uz precēm, kas atrodas sūtījumā, attiecas kāds normatīvajos aktos noteikts ierobežojums, par šo sūtījumu EMDAS ir jānoformē standarta Importa muitas deklarācija. Šajā gadījumā persona var izvēlēties – noformēt standarta Importa muitas deklarāciju pati, vai izmantot pakalpojumu sniedzējus, kas pārzina muitas formalitātes.

Plašāka informācija par vienkāršotās Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem aizpildīšanu ir pieejama VID mājaslapas sadaļā Muita – Pasta sūtījumi.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, izvēloties otro tēmu “Muita”, vai uzdot savu jautājumu rakstveidā, nosūtot uz e-pasta adresi MP.konsultacija@vid.gov.lv.