Papildina valsts kompensējamo zāļu klāstu un mazina zāļu cenas

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka, panākot vienošanos ar zāļu ražotājiem un lieltirgotavām, vairākiem valsts kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajiem medikamentiem no 2 % līdz 51 % samazināta cena, kuru valsts maksā, lai nodrošinātu zāles kompensācijas sistēmas ietvaros. Pateicoties šim finanšu ietaupījumam, kompensējamās zāles var saņemt lielāks pacientu skaits, kā arī daļai medikamentu samazinās pacientu līdzmaksājums.

Vienlaikus no šī gada 1. augusta ir uzlabota valsts apmaksātas terapijas pieejamība pacientiem ar HIV infekciju. Uzlabojumi paredz, ka pirmās un otrās izvēles antiretrovirālās terapijas līdzekļiem terapijas nozīmēšanai vairs nav nepieciešams speciālistu konsilijs – zāles drīkst izrakstīt infektologs vai pediatrs, kuri ir līgumattiecībās ar NVD. Tādējādi pacientam ir iespēja ātrāk uzsākt terapiju. Tāpat ir paplašinātas terapijas izvēles iespējas, Kompensējamo zāļu sarakstā iekļaujot jaunus medikamentus HIV infekcijas, kā arī oportūnistisko infekciju ārstēšanai.

Savukārt no šī gada 1. jūlija ir paplašinātas terapijas iespējas arī pacientiem ar Hodžkina limfomu, kā arī inkontinences līdzekļi ar 50 % kompensācijas apmēru vidēji smagas, smagas un dziļas garīgās atpalicības gadījumā tiek nodrošināti visām vecuma grupām. Bērniem ar šīm diagnozēm inkontinences līdzekļu kompensācija saglabājas 100 % apmērā.

No šī gada jūnija kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļautas jaunas zāles aknu vēža, vairogdziedzera vēža un krūts vēža ārstēšanai. Vairākas jaunas diagnozes ir iekļautas psihisko un uzvedības traucējumu grupā – “Personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājuma vai disfunkcijas dēļ” (diagnozes kods F07), “Akūti un transitoriski psihotiski traucējumi” (diagnozes kods F07), “Depresīva epizode” (diagnozes kods F32) un “Viegla garīga atpalicība” (diagnozes kods F70). Minēto diagnožu gadījumā noteiktus medikamentus no valsts budžeta līdzekļiem kompensē 75 % vai 100 % apmērā (atkarībā no diagnozes).

Kopumā no 2019. gada 1. augusta Kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļauts 1691 medikaments un 265 medicīniskās ierīces. Iedzīvotāju, kuri saņem valsts kompensējamos medikamentus, skaits ar katru gadu pieaug. Gada laikā zāles no valsts budžeta tiek nodrošinātas ap 700 tūkstošiem pacientu.

NVD vērš uzmanību, ka 50 %, 75 % vai 100 % apmērā, atkarībā no kompensācijas apmēra konkrētai diagnozei, valsts kompensē lētākās zāles ar līdzvērtīgu efektivitāti. Līdz ar to, ja pacientam ir izvēlētas dārgākas zāles, starpība starp lētākajām un dārgākām zālēm pacientam ir jāsedz pašam. Tāpēc pacienti tiek aicināti pārrunāt ar ārstu un farmaceitu lētāku zāļu lietošanas iespēju, lai ārstētos nepārmaksājot, jo aktīvā viela, kura ārstē konkrēto slimību, līdzvērtīgas efektivitātes zālēm ir viena un tā pati.