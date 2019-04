Pērn samazinājies neapdrošinātu transportlīdzekļu izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (turpmāk - LTAB) apkopotā statistika liecina, ka pērn samazinājies ceļu satiksmes negadījumu (turpmāk – CSNg) skaits, kas izraisīti ar neapdrošinātu transportlīdzekli. Ja 2017.gadā 1,24% no visiem reģistrētajiem CSNg bija izraisīti ar transportlīdzekli bez OCTA, tad 2018.gadā tādi bija 1,11%. Pēc LTAB aplēsēm kopējais neapdrošināto transportlīdzekļu skaits uz Latvijas ceļiem ir 1 - 1,5%.





“Tāpat kā iepriekšējos gados, negadījumi bez OCTA pērn visbiežāk tiek izraisīti Latgalē - 1,66%,” informē LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins, piebilstot, ka 2017.gadā šajā reģionā pat 2,12% negadījumu tika izraisīti ar neapdrošinātu transportlīdzekli.

Viszemākais ar neapdrošinātu transportlīdzekli izraisīto CSNg īpatsvars 2018.gadā bijis Rīgā – 0,87% pērn pret 1,01% gadu iepriekš. Tāpat samazinājums vērojams Zemgales reģionā (1,49% 2018.gadā pret 1,90% - 2017.gadā) un Pierīgā (1,26% 2018.gadā pret 1,32% - 2017.gadā).





Tikmēr negatīva statistika vērojama Kurzemē un Vidzemē. “Kurzemē pērn 1,64% CSNg izraisīti ar neapdrošinātu transportlīdzekli (1,43% gadu iepriekš), savukārt Vidzemē – 1,26% (1,14% gadu iepriekš),” informē J.Abāšins.





Arī Valsts policijas dati liecina, ka 2018.gadā nedaudz samazinājies transportlīdzekļu skaits, kas fiksēti piedaloties ceļu satiksmē bez derīgas OCTA. Ja 2017.gadā tādi bija 8941 transportlīdzeklis, tad pērn – 8886 transportlīdzekļi. Interesanti, ka pērn lielākais Valsts policijas fiksēto neapdrošināto transportlīdzekļu skaits bijis martā (858) un aprīlī (855), bet mazākais – decembrī (527).





Ja CSNg ir izraisīts ar neapdrošinātu spēkratu, cietušajiem radītie zaudējumi tiks segti no Garantijas fonda, taču vēlāk zaudējumu summa regresa kārtībā tiks piedzīta no CSNg izraisītāja - neapdrošinātā transportlīdzekļa īpašnieka vai vadītāja. Savukārt sods par neapdrošināta transportlīdzekļa vadīšanu ir līdz 120 EUR, kā arī 2 pārkāpumu uzskaites punkti gadījumā, ja pārkāpumu fiksē policijas ekipāža. Jāatzīmē, ka arī Latvijā izvietotie fotoradari fiksē to vai transportlīdzeklim ir derīga apdrošināšana.





1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS “Balta”, AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle, “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle, “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle un “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle.