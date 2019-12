Šis skaistais svētku laiks

Šogad novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” svētku sarīkojums būs tikai 11.janvārī, bet 17.decembrī Gulbenes kultūras centrā uz pasākumu aicināja Gulbenes pilsētas pensionāru biedrība.

Lai arī šogad rocība nebija tik liela, tomēr cienasts uz galdiem neizpalika, kafijas tasēs kūpēja, dzīvās mūzikas muzikanta Andra izpildījumā skaņās valšos griezās pāri. Un bija patīkami, ka, par spīti grūtībām, arī pašvaldība izteica vēlmi palīdzēt, piemēram, pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš organizēja transportu aizvizināšanai uz pasākumu un no tā; novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka Anda Caunīša pasniegtais pīrāgs; sociālā dienesta vadītāja Jāņa Antaņeviča uzdāvinātie našķi. It kā sīkumi, bet patīkami, ka ir atsaucība, izpratne un sadarbība! No sīkumiem rodas arī lielas lietas. Protams, īpašas emocijas izsauca ilggadējā pensionāru sadarbības partnera - Gulbenes novada ģimnāzijas - skolotājas Ivetas Zvaigznes izteiktie atzinības vārdiem šīs skolas audzēkņu kopējām “omītēm”. Un neiztika arī bez Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” vadītājas Annas Vīgantes cildinājuma un pateicības vārdiem pilsētas pensionāru aktivitātei, pensionāru kustības Gulbenes pilsētā un novadā dibinātājas Mirdzas Astrīdas Kušķes patīkamā notiekošā vērtējuma.

Patīkamākais, ka arī šogad pilsētas pensionāru biedrības valde spēja organizēt koncertu bez viesmākslinieku uzaicināšanas, jo mums taču ir pietiekami daudz savu mākslinieku. Domāju, ka pilsētā neviens nav jāiepazīstina ar vīru ansambļa “Namejs” spējām, jo to zina ne tikai novadā, bet pat ārpus valsts robežām. Noteikti, ka daudzi ir aplaudējuši optimistiskajām un spriganajām deju grupas “Habibi” dalībniecēm, kuru repertuārs krasi atšķiras no Latvijas tradicionālo deju kopu iestudējumiem. Tāpat daudziem pilsētas iedzīvotājiem nav sveša saksofoniste Vineta. Skaista bija arī jaunās mākslinieces Terēzes dziedātā tautasdziesma, kurai pavadījums bija pašas mākslinieces radītās kokles skaņas, - lielākā daļa klātesošo dziedāja līdzi. Tāpat Terēze kopā ar “Habibi” vadītāju Valdu spēja iekustināt gandrīz visu zāli, iesaistot seniorus tiem neraksturīgā un ātrā rotaļā “Kaza un vilks”. Ar savu uznācienu priecēja arī līnijdeju grupas “Leno” dalībieces.

Tomēr lielākā slodze šoreiz bija gada sākumā, kad Gulbenes novada pašvaldības finansētajā pieaugušo neformālās izglītības programmā “Saskarsmes kultūras pilnveidošana sociālās izolācijas mazināšanai senioru vidū” tika izveidota Gulbenes pensionāru biedrības pensionāru kopa, kura kultūras darbinieces Astrīdas Vilciņas vadībā apguva teātra mākslas pamatus. Projekts noslēdzās jūnijā, kad kopa savas spējas atradīja Jāņu dienas pasākumā Tirzas pagastā un tai arī tika pielāgots nosaukums – drāmas kopa “Lāde”. Tomēr A.Vilciņa jau uz labdarības pamatiem turpināja sadarbību ar kopu, izveidojot speciāli šim pasākumam veltītu humoristisku uzvedumu, tādejādi dodot iespēju “Lādei” parādīt savu saturu arī pašmāju publikai. Jaunie mākslinieki pirms pasākuma bija acīm redzami uztraukušies, tomēr, domāju, galarezultāts pārspēja gaidīto, jo publika katru joku, katru anekdoti uztvēra ļoti silti, reizēm aplausu dēļ radot pat pārtraukumus uzvedumā. Un pilnīgu kopas saplūšanu ar publiku veidoja kopīgi “Nameja” vīru virsvadībā nodziedātā Ziemassvētku himna “Klusa nakts, svēta nakts”.

Kā augsta atzinība kopas centībai atzīstams arī šajā dienā saņemtais Druvienas pagasta uzaicinājums piedalīties ar uzvedumu Jaungada pasākumā viņu iedzīvotājiem. Tomēr pats galvenais, ka šis augstais publikas novērtējums dramatiskajai grupai ir kā stimuls darbības turpināšanai cerībā, ka novada pašvaldība turpinās arī 2020.gadā finansiāli atbalstīt pieaugušo neformālās izglītības programmas un to skaitā iekļūs arī pilsētas pensionāru biedrības jau iesāktā programma.