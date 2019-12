Turpinās transportlīdzekļu pārbaudes – Madonas pusē deviņi pārkāpumi par neatbilstošu riepu protektoru dziļumu

9.decembrī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas policijas iecirkņa apkalpojamā teritorijā tika organizēta rūpīga satiksmes kontrole, kuras laikā tika veiktas transportlīdzekļu riepu protektoru dziļuma pārbaudes. Par spīti jau iepriekš izteiktajiem brīdinājumiem par noteikumu stāšanos spēkā ar 1.decembri, policija konstatēja deviņus pārkāpumus par neatbilstošu riepu protektora dziļumu.

Kopumā tika pārbaudīts 121 transportlīdzeklis, kur deviņos gadījumos tika noteikta riepu protektora dziļuma neatbilstība. Protektoru dziļums tika konstatēts robežās no 3,68 mm līdz pat 1,95 mm. Automašīnu vadītājiem tika noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli, kā arī tika izteikti brīdinājumi par turpmāku dalību ceļu satiksmē.

Arī turpmākās dienas visā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā tiks organizētas pastiprinātas transportlīdzekļu pārbaudes sakarā ar riepu protektoru atbilstību. Atgādinām, ka Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka laika posmā no 1.decembra līdz 1.martam visiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5t, jābūt aprīkotiem ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos. Vieglo automašīnu ziemas riepu protektora dziļums nedrīkst būt mazāks par 4 mm.



Valsts policija atgādina, ka Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 15 līdz 55 eiro, personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, — no 55 līdz 140 eiro, bet juridiskajai personai — no 70 līdz 700 eiro.