Vai Latvijas mazumtirgotājiem ir nākotne?

Veikali bez kasēm un kasieriem, ar robotiem un simts novērošanas kamerām. Tā vairs nav zinātniskā fantastika, tā ir realitāte, ar kuru ikdienā saskarās simtiem cilvēku tirdzniecības centros tādās vietās kā Amerikas Savienotās valstīs un Japāna. Lieli ieguldījumi un daudz renovāciju - vai Latvija ir gatava šādām pārmaiņām?



Ne visi Latvijas ekonomisko stāvokli vērtētu pozitīvi, taču Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas katedras vadītājs Mortens Hansens, uzsver, ka šobrīd varam justies droši un uztraukumam nav pamata, jo ekonomiskā krīze mums netuvojas. Hansens apgalvo, ka šobrīd ekonomiskā situācija ir ļoti stabila un tādas lietas kā "Brexit" radīs sekas tikai tiem ražotājiem, kuri tiešā veidā sadarbojas ar Lielbritāniju. Tomēr, nevar noliegt, ka cilvēki ikdienā cenšas ietaupīt gan pērkot pārtiku, gan ikdienas preces vai apģērbu. Anda Daliņa, Nielsen Vecākā mazumtirdzniecības pakalpojumu vadītajā, norāda, ka 55% no Latvijas iedzīvotājiem ietaupa, mazāk naudu atvēlot apģērbam, 49% - ārpus mājas aktivitātēm, bet 39% pērk lētākos pārtikas zīmolus. Taču, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir samazinājies cilvēku skaits, kuri uzskata, ka preču cenas ir augušas.







Speciālisti kā Zebra Technologies Mazumtirdzniecības un viesmīlības risinājumu direktors Marks Tomsons un NCR Corporation Mazumtirdzniecības speciāliste EMEA Sāra Reihtere ir pārliecināti, ka Latvijas mazumtirgotājiem ir jāattīstās un jāpielāgojas mūsdienu cilvēka vēlmēm. Mājaslapām ir jābūt pārskatāmām un ērti lietojamām gan datorā, gan viedtālrunī. Ir jānodrošina ātra un izdevīga piegāde, kā arī dažādas atlaides un akcijas. Taču jāpatur prātā, ka vairāk nekā 90% iepirkšanās aizvien notiek veikalā. Tas nozīmē, ka arī veikalus jāiekārto tā, lai atvieglotu ikdienas iepirkšanos un samazinātu veikalā patērēto laiku. Latvijā jau pāris gadus ir attīstījušās pašapkalpošanās kases, tomēr, aizvien vairāk pasaulē tiek ievestas jaunākas metodes, izslēdzot kases un kasierus pavisam. Piemēram, Igaunijā un Lietuvā vairākos pārtikas preču veikalos ir ieviestas rokās pārnēsājamās preču skenēšanas iekārtas, samazinot pavadīto laiku, skenējot preces pie kases, šādā veidā izvairoties no garajām rindām, it sevišķi t.s. sastrēgumstundās. Savukārt, Amerikas Savienotās valstis un Japānā jau ir ieviesti tādi veikali, kā 'Amazon Go', kur cilvēks var ieiet veikalā ielādējot telefonā atbilstošo aplikāciju, kuru noskenē pie veikala durvīm. Pēc ieiešanas veikalā cilvēks var paņemt sev vēlamās preces un rēķinu saņemt savā telefonā aptuveni 15 minūtes pēc iziešanas no veikala. Protams, šādu veikalu ieviešanai ir nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi, un ieviestās tehnoloģijas jāturpina attīstīt, jo šobrīd tās aizvien ir salīdzinoši viegli apkrāpt.







Kaut arī ceļš vēl ir tāls līdz tam, lai Latvija ieviestu tādus veikalus kā 'Amazon Go', kur cilvēks ieejot veikalā gandrīz vai nesaskarās ar cilvēkiem, mazumtirgotājiem ir jāsāk pievērst uzmanība tam, ka cilvēki mūsdienās ir kļuvuši aizvien nepacietīgāki ar vēlmi saņemt preci tagad un tūlīt. Cilvēki nevēlas gaidīt divas nedēļas, lai saņemtu savu preci, un izvēlēsies tos mazumtirgotājus, kuri spēs nodrošināt pēc iespējas ātrāku un izdevīgāku piegādi. Arī Google vadošais analītiķis Justas Ložinskas uzsver, ka uzņēmumiem ir jābūt pieejamiem dažādās platformās, nodrošinot ātru un ērtu pieeju dažādiem komunikācijas kanāliem, un gataviem nodrošināt ātru apkalpošanu, it īpaši aktīvākajos iepirkšanās brīžos, piemēram, pirms Ziemassvētkiem.

Šī gada 9. aprīlī, norisinājās jau astotā konference mazumtirdzniecības uzņēmumu vadītajiem "Baltic Retail Conference", ko organizē tirdzniecības tehnoloģiju uzņēmums "StrongPoint", un kurā piedalījās runātāji no Lielbritānijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.