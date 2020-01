Valmieras pusē no 34 tirdzniecības vietām pārkāpumi konstatēti trijos gadījumos; Vēlamies uzteikt pārdevēju godaprātu

Trešdien, 22.janvārī, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa amatpersonas apsekoja dažādas tirdzniecības vietas ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu pārdot enerģijas dzērienus, alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus nepilngadīgajām personām.





Kopumā tika pārbaudītas 34 tirdzniecības vietas Valmieras iecirkņa apkalpojamā teritorijā. Veicot kontrolpirkumus, konstatēts, ka trijās tirdzniecības vietās nepilngadīgām personām tika pārdots enerģijas dzēriens. Katrā no konstatētajiem pārkāpumiem noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgām personām tiek piemērots naudas sods – pārdevējam no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskām personām no 700 līdz 1400 eiro. Savukārt par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgās personas rīcībā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 eiro. Par enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem tiek piemērots naudas sods – pārdevējam no 140 līdz 175 eiro, bet juridiskajām personām — no 350 līdz 700 eiro.

Tāpat arī vēlamies atkārtoti atgādināt, ka pārdevējiem un veikalu vadītājiem ir tiesības pieprasīt personu uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par tās vecumu un personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu neatkarīgi no tā, vai pārdevējs to ir pieprasījis. Aicinām pārdevējus būt godprātīgiem un arī šaubu gadījumā pārbaudīt, vai persona ir pilngadīga.





Izvērtējot profilaktisko pasākumu rezultātus kopumā, policija secina, ka veikalu pārdevēji godprātīgi pilda savus pienākumus.

Policija lūdz arī iedzīvotājus būt vērīgiem un nekavējoties ziņot par pamanītiem likumpārkāpumiem, zvanot pa tālruni 110.



Šādas pārbaudes tiek rīkotas regulāri un tiks rīkotas arī turpmāk.