VID: līdz 15. jūlijam jāveic obligātās sociālās iemaksas no šā gada 2.ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām

Visiem autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 eiro un kuri šajā mēnesī nav darba tiesiskajās attiecībās (ar vismaz 430 eiro lielu algu), līdz nākamā mēneša 10.datumam ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā. Šīm personām no 2.ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām līdz 15.jūlijam jāveic obligātās iemaksas 32,15% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtās autoratlīdzības daļas, bet ne mazāk kā no 430 eiro. Savukārt, obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no autoratlīdzības veiks autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem.

Lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 430 eiro mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības jāatskaita autora darba radīšanas izdevumi, kuru normas ir noteiktas 25% vai 50% apmērā, ņemot vērā darbības veidu[1]. Ja autordarbs tiek veikts darba tiesisko attiecību ietvaros vai, ja autordarba izpildē tiek izmantota darba devēja materiāli tehniskā bāze (telpas, aprīkojums u.c.), nosakot ienākumu no autoratlīdzības, izdevumu normu nepiemēro.

Pašnodarbinātās personas statusā autoratlīdzības saņēmējs var reģistrēties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesniedzot iesniegumu elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Piemēram, ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 600 eiro, no tiem atskaitāmi izdevumi 25% apmērā, t.i., 150 eiro. Tā kā ienākums no autoratlīdzības ir 450 eiro un autors to saņem 2019.gada jūnijā, tad līdz 2019. gada 10.jūlijam autoram obligāti jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajai personai un līdz 2019.gada 15.jūlijam jāveic obligātās iemaksas 32,15% apmērā no vismaz 430 eiro, t.i. 138,25 eiro apmērā.

Iemaksas valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – līdz 2019.gada 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim un 2020.gada 15.janvārim. Reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem autoratlīdzības saņēmējam ir arī jāiesniedz VID Ziņojums par pašnodarbinātā veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī.

Ziņojumu var iesniegt:

izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)

personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā

elektroniskā veidā (izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Ziņojumu uz attiecīgā VID klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi)

nosūtot ziņojumu pa pastu uz VID administrācijas adresi Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.

Veidlapa „Ziņojums par pašnodarbinātā obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī” pieejama VID mājaslapas sadaļā Privātpersonām/Autoratlīdzība.

Autoratlīdzības saņēmējam no autoratlīdzības ienākuma obligātās iemaksas nav jāveic, ja viņam ir noteikta I vai II grupas invaliditāte vai arī viņš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī priekšlaicīgi).

Papildus informējam, ka arī gadījumā, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī nesasniedz 430 eiro, autoratlīdzības saņēmējs var brīvprātīgi reģistrēties pašnodarbinātās personas statusā un veikt obligātās iemaksas.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto darba ņēmēju sociālo aizsardzību un veicinātu godprātīgu nodokļu saistību izpildi, VID aicina arī autoratlīdzību izmaksātājus (juridiskās personas) informēt savus darbiniekus - autoratlīdzību saņēmējus (fiziskās personas) – par izmaiņām nodokļu maksāšanas kārtībā no autoratlīdzībām.

Plašāka informācija par veicamajām obligātajām iemaksām pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli metodiskajā materiālā „Nodokļu piemērošana ienākumiem no darbiem, kas aizsargājami ar autortiesībām”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu VID mājaslapas sadaļā „Kontakti”.