Vidzemē septiņi pārkāpumi par neatbilstošu riepu protektoru dziļumu

Kā nosaka Ceļu satiksmes noteikumi, laika posmā no 1.decembra līdz 1.martam visiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5t, jābūt aprīkotiem ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos. 1.decembrī Cēsu iecirkņa apkalpojamā teritorijā tika organizēta pastiprināta ceļu satiksmes kontrole, kuras laikā tika konstatēti septiņi gadījumi, kur transportlīdzekļi bija aprīkoti ar neatbilstošu riepu protektoru dziļumu.





1.decembrī Cēsu policijas iecirkņa apkalpojamā teritorijā kopumā tika pārbaudītas 222 personas un viņu vadītie transportlīdzekļi. No veiktajām pārbaudēm, septiņās tika konstatēta riepu protektoru neatbilstība. Viens no pārbaudītajiem transportlīdzekļiem autoceļa posmā Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža bija aprīkots ar ziemas riepām, taču ar nepietiekamu protektoru dziļumu – 0,65mm. Savukārt citā gadījumā pārkāpējs piedalījās ceļu satiksmē ar vasaras riepām.





Papildus pārkāpumiem par neatbilstošiem riepu protektoriem, policija konstatēja citus pārkāpumus – ātruma pārsniegšanu un transportlīdzekļa vadīšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.



“Veiktās pārbaudes vēlreiz pierādīja to, ka ne visi transportlīdzekļu vadītāji nopietni attiecas pret ceļu satiksmes noteikumu prasību ievērošanu. Braukšana pa valsts galvenās nozīmes autoceļu, kur notiek ļoti intensīva satiksmes kustība, ar vasaras riepām vai ar tādām ziemas riepām, kuru protektora dziļums ir tikai 0,65 mm, ir augstākā mēra bezatbildība ne vien pret sevi, bet arī citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Jāpiebilst, ka konkrētajā dienā braukšanas apstākļi Cēsu pusē stipras snigšanas dēļ bija īpaši apgrūtinoši.

Balstoties uz iegūtajiem secinājumiem, Vidzemes reģiona pārvalde arī turpmāk aktīvi strādās, rīkojot regulārus pasākumus, lai atklātu, pārtrauktu un novērstu šādus pārkāpumus. Vadītājiem ir jārēķinās gan ar administratīviem sodiem, gan arī to, ka turpmāk viņu kustība tiks liegta. Nav pieļaujams, ka kāds šajos apstākļos var piedalīties ceļu satiksmē ar neatbilstošu transportlīdzekli,” stāsta Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Jānis Lūks.



Valsts policija atgādina, ka vieglo automašīnu ziemas riepu minimālais protektora dziļums ir 4 mm. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 15 līdz 55 eiro, personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, — no 55 līdz 140 eiro, bet juridiskajai personai — no 70 līdz 700 eiro.