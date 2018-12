VUGD aicina Adventes laikā neaizmirst par drošību!

Klāt ir gada pēdējais mēnesis, kad, kā ikkatru gadu teju katrā mājā, birojā vai tirdzniecības zālē mirdzēs skaistās svecīšu liesmas. Diemžēl Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika nav tik gaiša kā svecīšu gaisma, jo ik gadu šajā laikā tieši no bez uzraudzības atstātas iedegtas sveces izceļas vairāki ugunsgrēki.

Sagaidot pirmo adventes svētdienu, VUGD atgādina vairākus drošības padomus, lai no mazas svecītes neizceltos liels ugunsgrēks.



Pagājušajā gadā Adventes laikā ugunsdzēsēji glābēji dzēsa 23 ugunsgrēkus, kuri izcēlās degošas svecītes adventes vainagā dēļ vai Ziemassvētku eglītē, vai arī ugunsgrēks bija izcēlies no bez uzraudzības atstātām degošām svecēm. Dzīvojamās telpās dzēsti 11 ugunsgrēki, virtuvē trīs, bet tirdzniecības telpā – divi. 2017.gadā šādos ugunsgrēkos cieta seši cilvēki, bet seši tika izglābti. Savukārt šogad līdz novembra beigām reģistrēti jau 10 šādi ugunsgrēki, kas izcēlušies bez uzraudzības atstātu sveču dēļ, un vienā no tiem ir cietis viens cilvēks. Gads

Objekts Kopā Republikas pilsētas Novados Gāja bojā Cieta Izglābti Ugunsgrēka objekts Ugunsgrēka izcelšanas vieta Rīgā Citās Dzīvojamais sektors Tirdzniecības nozare Administratīvās, publiskās ēkas Citi ugunsgrēka objekti Dzīvojamā, guļamistaba Tirdzniecības telpa Virtuve Foajē, vestibils Ofisa telpa Cita 2018 Svece 10 4 3 3 0 1 0 6 0 1 3 4 0 1 1 1 3 Adventes vainags 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egle 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11 4 3 4 0 1 0 6 0 1 4 4 0 1 1 1 4 Svece 16 8 0 8 0 2 2 11 3 0 2 7 1 2 1 0 5 2017 Adventes vainags 4 1 1 2 0 4 4 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 Egle 3 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 Kopā 23 11 1 11 0 6 6 17 4 0 2 11 2 3 2 0 5 2016 Svece 13 8 0 5 0 4 4 9 1 1 2 9 1 1 0 0 2 Adventes vainags 4 1 1 2 0 0 0 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 Egle 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 Kopā 19 10 2 7 0 5 4 15 1 1 2 14 1 2 0 0 2









Lielākoties adventes vainagi sastāv no degtspējīgiem materiāliem un tie, līdzīgi kā telpās novietotas Ziemassvētku eglītes, viegli aizdegas no bez uzraudzības atstātas sveces liesmas. Lai degoša svece neizraisītu ugunsgrēku, VUGD aicina ievērot drošības padomus:

pirms sveces aizdegšanas, tā jāatbrīvo no visa veida iepakojuma un, ja klāt ir pievienota lietošanas instrukcija, tā jāizlasa;

sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas; degoša svece rada augstu temperatūru, tāpēc vienmēr pārliecinieties, ka svece atrodas drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem un lietām: audumiem, mēbelēm, aizkariem u.c; nenovietojiet sveces citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem; nepieļaujiet liesmas nonākšanu tiešā saskarē ar dekoratīvajām sveču aplikācijām, svečturiem, stiklu, jo karstuma ietekmē tie var saplīst; uzmaniet, lai svece atrastos bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā; neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, dodoties prom vai pirms gulētiešanas, pārliecinieties, ka sveces ir nodzēstas; neievietojiet sveces adventes vainagā tieši uz degtspējīgiem priekšmetiem, bet iestrādājiet vainagā stabilus un nedegošus sveču turētājus; atcerieties, ka dekoratīvās želejveida sveces ar dažādiem dekorējumiem nav paredzētas dedzināšanai; atcerieties, ka svecītes dedzināt eglītē ir ļoti bīstami un no tām viegli var uzliesmot pati egle vai tās dekorācijas.





Lai Adventes laiks paietu mierīgi un neizceltos ugunsnelaime, VUGD aicina iedzīvotājus adventes vainagos sveces neizmantot vai arī tās nededzināt.



Gadījumā, ja svētku dekorācijām, piemēram, Ziemassvētku egles vai mājas rotāšanai izvēlaties elektriskos rotājumus/virtenes, atcerieties, ka: pirms elektrisko rotājumu/virteņu lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un aplūkojiet marķējumu uz virteņu iepakojuma. Ja ieraudzīsiet tādu apzīmējumu kā mājiņa ar klāt pievienotu paskaidrojumu angļu valodā “for outdoor use”, tas nozīmē, ka šis rotājums būs piemērots eglītes greznošanai pagalmā vai mājas fasādei;

iekštelpām paredzētās virtenes nedrīkst lietot ārpus mājas, jo spuldzītes neizturēs gaisa temperatūru un sabojāsies; ja izmantojat jau lietotas elektrisko spuldzīšu virtenes, pārliecinieties, vai tās nav bojātas.





Visiem Latvijas iedzīvotājiem VUGD novēl drošu, mierīgu un saticīgu Adventes laiku! Neaizmirstiet, ja tomēr notikusi nelaime un ir nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!