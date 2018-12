VUGD aicina cilvēkus svētkos neaizmirst par drošību

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 27.decembra plkst. 6.30 līdz 28.decembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vidzemē saņēma sešus izsaukumus – trīs uz ugunsgrēka dzēšanu un dievus uz glābšanas darbiem, bet viens no izsaukumiem bija maldinājums.

Līdz šim šogad ugunsnelaimēs gājuši bojā 82 cilvēki, kas ir vairāk nekā pērn! VUGD pieredze liecina, ka daļu no traģiskajām ugunsnelaimēm varēja iepriekš novērst, ja vien cilvēki nerīkotos tik neapdomīgi un savlaicīgi ievērotu ugunsdrošības prasības. Lai gaidāmās Jaunā gada svinības neaptumšotu nelaime, VUGD aicina cilvēkus neaizmirst par drošību – nesmēķēt telpās, nepārkurināt krāsnis, uzmanīgi apieties ar uguni, neaizmirst nodzēst sveces un ievērot pirotehnikas lietošanas noteikumus! Ja tomēr svētku laikā ir notikusi kāda nelaime un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz tālruņa numuru 112!

Visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 36 izsaukumus, no kuriem 20 bija uz ugunsgrēku dzēšanu un deviņi uz glābšanas darbiem, bet septiņi no izsaukumiem bija maldinājumi.