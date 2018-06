VUGD aicina līgotājus neaizmirst par drošību!

Šajā nedēļas nogalē tiks atzīmētas vasaras saulgriežu svinības – Jāņi jeb Līgo svētki, kuros neiztikt bez atpūtas dabā, peldēšanās, ugunskuru kurināšanas un lēkšanas pār tiem. Lai gaidāmos svētkus neaptumšotu traģiski nelaimes gadījumi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina drošības padomus, kurus jāievēro!

Pērn Līgo svētku brīvdienas traģiski beidzās vairākiem cilvēkiem – ugunsgrēkos cieta divi cilvēki, gāja bojā divi, bet ūdenstilpnēs noslīka trīs cilvēki. VUGD aicina iedzīvotājus neaizmirst par drošību svētku laikā un īpaši aicinām svētku laikā pieskatīt savus tuviniekus un draugus – nerīkojieties neprātīgi un arī neļaujiet iereibušiem līgotājiem iet peldēties, uzmaniet, lai viņi neatrodas bīstami tuvu ugunskuram un atturiet viņus no vēlmes pārlēkt pāri ugunskuram vai doties izbraucienā ar auto!





Atceries adresi, kur dodies svinēt svētkus!





Līgo Rojā, Līgo Bauskā,

Bet, ja pēkšņi zvanīt vajag,

Kā, lai 112 saku,

To adresi, ko neviens nezin?





Dodoties uz svinību vietām svarīgi ir iepriekš noskaidrot, kurā novadā vai pagastā svētki tiks svinēti, piemēram, kāds ir tuvākās pieturas vai māju nosaukums. Ja notiks kāds negadījums un būs nepieciešama mediķu, policistu vai ugunsdzēsēju glābēju palīdzība, operatīvie dienesti varēs ierasties daudz ātrāk, ja viņiem tiks izstāstīta precīza atrašanās vieta.





Kurinot ugunskurus, uzmanīgi jāizvēlas vieta!







Es iekūru ugunskuru,

Jāņu nakti sagaidot!

Uguns liesma naski ātra,

Apēda mums svētkos pirti!





Jāņu ugunskuru jākurina drošā vietā – drošā attālumā no ēkām, kokiem, žogiem, lai liesmas nepārmetas uz tiem, piemēram, kādā klajā vietā, tomēr nekādā gadījumā mežā. Iesakām ugunskura vietai apkārt aplikt akmeņus vai aprakt apkārt zemi, lai uguns neizplatītos pa sauso zāli. Svinību karstumā nedrīkst arī aizmirst par drošību – VUGD iesaka pie ugunskura blakus novietot spaini ar ūdeni, jo ar to varēs ne tikai nodzēst ugunskuru, bet arī ūdens palīdzēs atveldzēt kādu sakarsušu līgotāju. Tiem, kuri vēlās lēkt pāri ugunskuram, atgādinām, ka to nevar darīt alkohola reibumā un tad, ja mugurā ir sintētiskas vai plandošas drēbes.





Jāievēro piesardzība, kurinot grilus!





Līgotāji meklē krūmus

Jo sarijušies riepu dūmus

Jānītis grilu kurināja

Visus svētkus sabojāja!





Kurinot grilus, kuros plānots cept gaļu vai desas jāievēro piesardzība – grils ir jānovieto uz stabilas virsmas, tālāk no ēkām, kokiem un nojumēm. Grils ir jāmāk arī pareizi iekurināt – sākotnēji ar speciāli šim mērķim paredzētu degšķidrumu ir jāaplej kurināmais, jāpagaida, kad tas sasūcas, uzmanīgi jāaizdedzina un tikai tad jācep uz tā gaļa. Šo darbu noteikti nedrīkst uzticēt maziem bērniem!





Peldēties nedrīkst alkohola reibumā!

Dziedi skaļi, dejo kvēli Nepeldies tik naktī vēlu!

Dienas gaismā, skaidrā prātā,

Peldies tik ar kādu kopā!





Lai gan sinoptiķi sola šīs svētku brīvdienas lietainas, VUGD tomēr atgādina, ka ikvienam peldēt gribētājam jābūt uzmanīgam. Ar alus radīto reibumu galvā var likties, ka ne vien jūra ir līdz ceļiem, bet arī visas pārējās ūdens-tilpnes. Aicinām nedoties pašam un atturēt arī draugus peldēties vai laivot, ja esat alkohola reibumā!





Reibumā nepiedalies ceļu satiksmē!

Kā lai visi kopā Līgo, Ja Jāņu alus nobaudīts?

Katrs savā sētā Līgo,

Ne pie stūres reibumā!





Ik gadu Līgo svētku brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji dodas ne tikai uz ugunsgrēku dzēšanu, bet arī uz ceļu satiksmes negadījumiem, lai no avarējušām automašīnām atbrīvotu cietušus cilvēkus, dzēstu aizdegušās automašīnas un veiktu citus glābšanas darbus. Nepakļauj savu un līdzcilvēku dzīvību briesmām – nesēdies alkohola reibumā pie stūres un, ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā palīdzība nepieciešama cilvēkiem, nekavējoties zvaniet 112.

Bērnu drošība ir prioritāte – viņi ir rūpīgi jāpieskata!

Lai šie svētki jauki būtu,

Bērni jāpieskata būtu.

Ja desmit Jāņu bērni sabraukuši,

Skat lai desmit arī aizbraukuši!





Bērniem svētki vienmēr šķiet īpašāki un nozīmīgāki nekā pieaugušajiem un nereti viņiem arī šķiet, ka var darīt to, ko ikdienā nedrīkstētu. Ja atpūšaties lauku saimniecībās, privātmāju pagalmos vai pie ūdenstilpnēm, jāatceras, ka mazie atpūtnieki vienmēr jāpatur redzes lokā, uzmanot vai nav izdomājuši kādu bīstamu nodarbošanos. Bērniem ir jāuztic kāds darbiņš, lai nebūtu laika nedarbiem – mazie līgotāji ir izveicīgi vainagu pinēji un galda klājēji, nevis ugunskuru kurinātāji un gaļas cepēji!







Ja tomēr ir izcēlies ugunsgrēks vai atgadījusies kāda nelaime, kas apdraud Jūsu vai līdzcilvēku veselību vai dzīvību, nekavējoties zvaniet uz tālruņa numuru 112!





VUGD novēl ikvienam līksmus un drošus Līgo svētkus!