VUGD atgādina par drošību Lieldienu brīvdienās

Lieldienu brīvdienas ir laiks, kad tiek veikti pirmie dārza darbi, atklāta grila sezona, un iedzīvotāji izbauda siltos laikapstākļus! Lai šos pavasara svētkus nesabojātu dažādi nelaimes gadījumi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus neaizmirst par savu un apkārtējo cilvēku drošību, svinot svētkus iekštelpās un atpūšoties brīvā dabā.

Šobrīd meteorologu prognozes liecina, ka Lieldienās Latvijā laiks būs saulains un sauss. VUGD iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka iedzīvotāji šādos laikapstākļos dodas atpūtā pie dabas, tāpēc sevišķa uzmanība jāpievērš ugunsdrošībai, lai neizceltos kūlas ugunsgrēks. VUGD atgādina, ka pērnās zāles dedzināšana nav veids kā sakopt savus īpašumus – kūlas dedzināšana ir aizliegta un par to var tikt piemērots administratīvais sods. Tās dedzināšana ne tikai apdraud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, bet arī nodara būtisku kaitējumu dabai. Līdzās tam ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. VUGD atgādina, ka dedzinot pērno zāli, zeme nepaliek auglīgāka un kūlas dedzināšana nav senlatviešu tradīcija, kā arī tas nav veids kā cīnīties ar ērcēm!

Brīvdienās meteorologu prognozētie siltie laikapstākļi cilvēkus mudinās arī uzsākt grila sezonu. Aicinām iedzīvotājus, kurinot grilus, būt uzmanīgiem un neaizmirst, ka dārzu un privātmāju pagalmos grils ir jānovieto uz stabilas virsmas un drošā attālumā no ēkām, lai, uzpūšot stiprākam vējam, dzirksteles nevarētu izraisīt ugunsgrēku. Iekurinot grilu, ir jāizmanto tikai tie degšķidrumi, kuri ir paredzēti šim mērķim, nevis, piemēram, benzīns vai acetons, jo, tam uzliesmojot, cilvēks var gūt smagus apdegumus. Pirms grila aizdedzināšanas, kurināmais jāaplej ar degšķidrumu, jāpagaida, kamēr tas sasūksies un tikai tad uzmanīgi jāaizdedzina. Līdztekus VUGD aicina grila iededzināšanu nekādā gadījumā neuzticēt bērniem, jo pat pieaugušo klātbūtnē viņiem to darīt var būt bīstami.

Ja svētku brīvdienās vēlaties kurināt ugunskuru, tad atgādinām, ka pirms tam ir jāpainteresējas par to, vai konkrētās pašvaldības saistošie noteikumi atļauj tās teritorijā kurināt ugunskurus. VUGD atgādina, ka ir jāizvēlas tāda ugunskura vieta, kurai tuvumā nav ēkas, sausā zāle vai koki, kas var aizdegties. Ugunskura vietu jāsagatavo un jāierobežo, aprokot tai apkārt zemi vai apliekot akmeņus. Pirms došanās prom jāatceras, ka ugunskurs ir jānodzēš, piemēram, ar līdzi paņemtu ūdeni pudelē, lai, uzpūšot stiprākam vējam, tas neuzliesmotu no jauna. Nededziniet plastmasas izstrādājumus un riepas, jo tie sadegot rada indīgus dūmus un apkārtējie var saindēties ar degšanas produktiem.



Brīvdienās atpūšoties ārpus mājas vai iekštelpās, vienmēr jāatceras par bērnu drošību un to, ka nedrīkst viņus atstāt bez uzraudzības! Piemēram, ugunskuri vai piemājas ūdenskrātuves var radīt bērnam īpašu vilinājumu, kas var beigties ar traģiskām sekām – pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, viņam no ugunskura liesmām var aizdegties drēbes vai arī viņš var iekrist ūdenī. Tuvojoties siltajam laikam, noteikti nepieciešams ar bērniem pārrunāt ugunsdrošības noteikumus un atgādināt par pārgalvīgas rīcības iespējamām sekām.

Drošība jāievēro arī, veicot tik vienkāršas darbības kā olu krāsošana! VUGD atgādina, ka bez pieskatīšanas uz plīts atstāts katliņš vai panna var izraisīt ugunsnelaimi. VUGD atgādina, ka savai un līdzcilvēku drošībai dzīvojamās telpās nepieciešams uzstādīt dūmu detektoru, jo tas ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā laicīgi pamanīt ugunsnelaimes izcelšanos.

Atgādinām, ka, ja tomēr pavasara brīvdienu laikā ir notikusi nelaime un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nevilcinieties un nekavējoties zvaniet uz tālruni 112!





VUGD novēl drošas un saulainas Lieldienu brīvdienas!