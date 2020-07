Gulbeniešu paliek arvien mazāk

Deviņu gadu laikā iedzīvotāju skaits mūsu novadā ir samazinājies par 16 procentiem “Dzirkstele” pēta dzimušo un mirušo bilanci Gulbenes novadā, analizē iedzīvotāju skaitu pa vecuma grupām, kā arī iedzīvotāju skaitu novadā, kurš turpina samazināties. Un tas nav jaunums, jo līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un robežu atvēršanu simtiem tūkstoši iedzīvotāju no visas Latvijas, arī Gulbenes novada, visbiežāk ekonomisku apsvērumu dēļ, devās prom. Arī šobrīd daudzi par dzīvesvietu izvēlas gan ārzemes, gan arī Rīgas un Pierīgas teritoriju.

Gulbenes novadā - 21 158 iedzīvotāji

Iedzīvotāju skaits Latvijā turpina samazināties. Arī Gulbenes novadā tāpat kā visā Latvijā kopumā iedzīvotāju kopskaits turpina sarukt. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2018.gada sākumā Gulbenes novadā kopā reģistrēti 21 957 iedzīvotāji, uz 2019.gada 1.jūliju Gulbenes novadā bija 21 386 iedzīvotāji, savukārt uz 2020.gada 1.janvāri reģistrēti vairs 21 158 cilvēki. Gulbenes novadā līdz darbspējas vecumam ir 2908 iedzīvotāji jeb 14 procenti, darbspējas vecumā - 13 691 iedzīvotājs jeb 65 procenti, pēc darbspējas vecuma - 4559 jeb 22 procenti.

Statistika dati liecina, ka Gulbenes novadā vairāk ir sieviešu – 10 910, savukārt vīrieši – 10 248. Gulbenē dzīvo 7562 iedzīvotāji, no pagastiem visvairāk ir Stradu pagastā – 1682, Lejasciema pagastā – 1504, Beļavas pagastā - 1471, Lizuma pagastā – 1322, bet vismazāk dzīvo Druvienas pagastā – 463 un Līgo pagastā – 377.

Kopš Gulbenes novada veidošanās sākuma iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir samazinājies par 4050 iedzīvotājiem jeb 16 procentiem. Vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums vērojams Rankas un Stāmerienas pagastā.

Gulbenes novadā pēc nacionālā sastāva iedzīvotāju skaits jau kopš 2009.gada ir gandrīz nemainīgs. No visiem novada iedzīvotājiem 87 procenti ir latvieši, 9 procenti – krievu tautības iedzīvotāji un 4 procenti citu tautību iedzīvotāji.

Joprojām samazinās

Mirstības rādītāji joprojām pārsniedz dzimstību. Latvijā un arī Gulbenes novadā jau daudzus gadus dzimstības rādītājs ir ar lejupslīdošu tendenci, līdz ar to runāt par iedzīvotāju dabisko pieaugumu Gulbenes novadā nevar. Tomēr šāda situācija nav bijusi vienmēr. Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Vita Elsiņa atminas, ka aptuveni no 1980. līdz 1992.gadam bija vislielākā dzimstība, kad tā pārsniedza mirstību.

Tagadējie statistikas dati liecina, ka pagājušajā gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 164 jaundzimušie – 77 zēni un 87 meitenes. Priecīga vēsts ir tā, ka salīdzinājumā ar 2018.gadu jaundzimušo skaits Gulbenes novadā palielinājies par 6. V.Elsiņa stāsta, ka jaundzimušo skaits vidēji gada griezumos turas vienlīdz vienāds.

Gulbenes pilsētā dzīvesvieta deklarēta 67 jaundzimušajiem. No pagastiem visvairāk bērnu piedzimuši Stradu (19), Daukstu (11) un Lizuma (10) pagastā. Vismazāk jaundzimušo ir Galgauskas (1), Jaungulbenes (4) un Līgo (4) pagastā.

Pagājušajā gadā Gulbenes novadā reģistrēti 258 miršanas gadījumi. Tas ir par 45 mazāk nekā 2018.gadā. Te gan jāņem vērā tas, ka kopējais iedzīvotāju skaits novadā samazinās. Miris 131 vīrietis un 127 sievietes. Aizsaulē aizgājušo vīriešu vidējais vecums ir 69,1 gads un sieviešu - 80,7 gadi. 2019.gadā aizsaulē aizgājušas izteikti garu mūžu nodzīvojušas sievietes – 71 sieviete pārsniegusi 80 gadu vecumu, tajā skaitā viena 101 gada vecumu un viena – 104 gadu vecumu. Savukārt jaunākie dati liecina, ka šogad Gulbenes novadā līdz jūnijam reģistrēti 69 jaundzimušie un 128 mirušie.







