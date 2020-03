10 pamatieteikumi par naudu jauniem cilvēkiem

Saraksts ar reāliem un svarīgākajiem finanšu mērķiem, kas visiem būtu jāsasniedz līdz 30 gadu vecumam (vai jebkura cita vecuma sasniegšanai). Svarīgi ir ievērot noderīgus norādījumus, kas palīdzētu veidot finansiālo nākotni, tāpēc ir lietderīgi paturēt prātā šos 10 mērķus:

1. Jābūt ārkārtas budžetam ar sešu mēnešu izdevumu apjomu

Šis ārkārtas budžets nav paredzēts atvaļinājumiem vai dzimšanas dienas dāvanām, par kurām aizmirsāt. Šis fonds ir jūsu ietaupījuma konts gadījumam, ja jūs zaudējat darbu, ciešat nelaimes gadījumā un nevarat strādāt utt. Tas ir izdzīvošanas fonds. Tam būtu jābūt vismaz sešu mēnešu fiksēto izdevumu apjomā, ieskaitot īres maksas, komunālos maksājumus, kredītu maksājumus, iepirkumus, telefona rēķinus utt. Ja rodas problēmas ar ārkārtas budžeta izveidi, apsveriet iespēju automātiski pārskaitīt naudu uz uzkrājumu kontu.

2. Skaidrs profesionālais ceļš

Jums vajadzētu justies ērti par to, ko darāt savā darbā, jābūt skaidram priekšstatam par to, kas ir jāpaveic un kā, lai attīstītu savu karjeru un palielinātu ienākumus. Jebkurā krīzē sākumā cieš savās pozīcijās nestabilākie darbinieki. Ja kādu laiku neesat atkārtoti izvērtējis savus algas mērķus vai neesat nopietni sarunājies ar vadītāju par savu profesionālo ceļu un nākotni uzņēmumā, iespējams, ir pienācis īstais laiks.



3. Pastāvīgi jāiegulda pensiju fondā

Vecumdienām ir jāgatavojas savlaicīgi, jo ātrāk, jo labāk. Ir daudz piemēru, aprēķinu par to, ka daudz labāk ir laicīgi, jau no 20-gadnieka vecuma (patiesībā uzreiz, sākot strādāt) ieguldīt pensiju fondos nedaudz nekā pēdējā brīdī, bet daudz. Ieguvējs vienmēr būs pirmais.

Jāinteresējas par pensiju plāniem, otro, trešo, jāizērtē visas iespējas, cik vēl papildus var ieguldīt un kādā veidā to darīt.

4. Finanšu caurspīdīgums attiecībās

Ja esat precējies vai nopietnās attiecībās, jums ar partneri būtu jābūt atklātām un godīgām attiecībām finanšu jomā. Nauda parasti ir viens no saspringtākajiem konfliktu punktiem attiecībās, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc pāri var piedzīvot nopietnus komunikācijas jautājumus. Svarīgi pierast būt godīgam jau no paša sākuma.

5. Rūpējies par savu kredītreitingu

Privātpersonas kredītreitings ir tas, kas norāda kredītspēju. Jo augstāks skaitlis, jo augstāka kredītspēja. Kredītspējas aprēķins tiek veikts 12 mēnešiem. Skaitlis tiek iegūts, veicot matemātiskus aprēķinus pēc privātpersonas kredītvēsturē pieejamās informācijas analīzes.

Tas būtiski var ietekmēt nākotni, veicot lielākus, nopietnākus pirkumus - nekustamo īpašumu, auto. Jo labāka kredītvēsture, jo labāki nosacījumi.

6. Nepieciešami savi ieguldījumi un jāsaprot, kas ir labs ieguldījums

Mērķis ir, lai brīdī, kad jūs tuvojaties 30 gadu vecumam, jūsu portfelī būtu ne tikai ieguldījumi, bet jūs saprastu šo ieguldījumu mērķi. Slikta ziņa, ja esi ieguldījis lielus līdzekļus kādā darījumā un nezini, kāpēc to esi izdarījis. Katram ieguldījumam jābūt pamatotam.

7. Nomaksājiet kredītkartes parādu

Kredītkartes parāds ir standarta pirmais parāds, ko vajadzētu segt. Iemesls? Šāda veida parādam ir viena no augstākajām procentu likmēm. Kad kredītkaršu parāds ir beidzies, ir ļoti grūti to samaksāt, jo vidējā saliktā procentu likme ir 18% un vairāk. Tas var novest pie problēmām, tāpēc tā apmaksai ir jābūt prioritātei.

8. Jāsaprot personīgā finansējuma pamati

Jāvelta laiks, lai saprastu, kā finanses attiecas uz naudas ienākumiem, naudas izdevumiem (maksājot par to, kas jums vajadzīgs un ko vēlaties) un kā likt naudai strādāt jūsu labā nākotnē (ieguldījumi un parādi). Jāsaprot, ko nozīmē pamattermini, piemēram, “bilance” pret “pamatsumma” un “aktīvi” pret “pasīvi”.

9. Veidojiet labus, konkrētus finansiālus paradumus un pieturieties pie tiem

Spēcīgu finanšu muskuļu radīšana ir grūta, bet nepieciešama, tāpat kā sākt trenēties un ēst veselīgi, tas ir izaicinājums. Pie tā ir jāstrādā. Sāciet ar to, ka automātiski novirziet mazu daļu algas uz uzkrājumu kontu. Pēc tam, lai kāds būtu jūsu parāds, neatkarīgi no tā, vai tas ir studentu parāds vai kredītkartes parāds, vajadzētu pierast, lai pārskaitītu uz šo kontu vairāk, nekā varētu atļauties, pat ja sākumā tas ir tikai par dažiem eiro vairāk.

10. Jātic saviem finanšu mērķiem, nevis jācenšas sasniegt kāda cita mērķus

Viena no lielākajām lietām, kas traucē jauniešiem sasniegt savus finansiālos mērķus, ir “bailes, ka viņiem var nepietiek”.. Novērtējot savu finansiālo stāvokli, jaunieši paši pieņem nepareizus finansiālus lēmumus. Iespējams, viņi pērk māju, kad nav finansiāli gatavi, jo to taču dara viņu “veiksmīgākie” draugi. Viņi nopērk savai otrai pusei saderināšanās gredzenu, kas kārtīgi patukšo uzkrājumu nākotnei. Viņi iznīcina savus dārgos finanšu aktīvus, lai neatpaliktu no pāris blakus esošajiem piemēriem. Neatpalikt no citiem nekad nav labs finanšu plāns.