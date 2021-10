Papildinot vai pilnībā pārveidojot garderobi, vienmēr vajadzētu sākt ar pašu garderobes pamatu – apaviem. Stilīgi apavi ne tikai piešķir koptēlam ''odziņu'', bet arī vairo pašpārliecību. Taču, kā būt stilīgam, ja mode mainās ļoti strauji, un bieži vien ir sarežģīti izsekot līdzi aktuālākajām tendencēm? Kādas ir 2021. gada aktuālākās rudens – ziemas apavu tendences? Lai uzzinātu, turpiniet lasīt šo rakstu!

Metāliskas krāsas apavi

Metāliskas krāsas apavi kļuva populāri aptuveni pirms pieciem gadiem, kad šī krāsa sāka parādīties apģērbā. Jāatzīst, ka šādi apavi ir diezgan drosmīga, tomēr vienlaikus universāla izvēle, jo piestāv teju ikvienam apģērbu komplektam. Aktuālākie metāliskie toņi ir sudrabs, zelts un bronza, tomēr šajā gadījumā vajadzētu atcerēties, ka mazāk ir vairāk - metāliskas krāsas apavus nevajadzētu kombinēt ar citiem spīdīgiem elementiem.

Apavi ar ķēdēm

Parasti mēs dodam priekšroku vienkāršiem apaviem, taču kādēļ neizvēlēties apavus ar ''odziņu''? Šogad ļoti aktuāls apavu papildelements ir masīvas ķēdes, kas apvītas ap apava potītes daļu. Varētu šķist, ka šāda veida apavi nav kaut kas tāds, ko valkāt ikdienā, taču šogad mode liecina par pretējo – atkal varam vērot atgriežamies 80. gadu tendences, kad aktuāli bija akmeņi, pērles un apzeltīti elementi. Šādi apavi lieliski izskatīsies kopā ar klasiskām kleitām.

Chelsea tipa puszābaki

Šāda tipa zābaki tendenču topa augšgalā ir jau vairākas sezonas un nojaušams, ka tie būs iecienīti vēl ilgu laiku. Tie ir universāli, ērti un piestāv teju ikvienam apģērbu komplektam, sākot no biksēm un beidzot ar kleitām. Pēdējā laikā īpaši aktuāli kļuvuši chelsea tipa puszābaki uz biezās platformas, kas ir gan oriģināli, gan praktiski.

Pusgari zeķzābaki

2021. gada sezonā ierastos garos zeķzābakus nomaina pusgarie zeķzābaki, kas sniedzas nedaudz virs potītes. Tiem raksturīgs vienkāršs siluets, viens tonis (visbiežāk melns vai bēšs) un, kā jau iespējams nojaust pēc nosaukuma, zeķveidīga augšpuse. Šāda veida zābaki lieliski izceļ sievietes kājas, un tie izskatās labi kopā ar džinsiem, kleitām, kas sniedzas nedaudz zem ceļa, kā arī bikškostīmiem.

Garie zābaki

Garie rudens un ziemas zābaki ir modē vienmēr! Tie ir praktiski un sniedz maksimālu siltumu, kas gada aukstākajos mēnešos ir īpaši svarīgi. Šajā sezonā īpaši aktuāli garie zābaki, kas sniedzas augstāk par celi, un visbiežāk šādus zābakus valkā kopā ar kleitām un svārkiem. Tie pieejami visdažādākajās kombinācijās – sākot no vienkāršiem gariem zābakiem no ādas, beidzot ar gariem zeķzābakiem no zamša.

Smelties iedvesmu varat no dažādām slavenībām, kas garos zābakus izvēlas vilkt pat uz sarkanā paklāja, kombinējot tos ar elegantām vakarkleitām. Garie sieviešu zābaki plašā izvēlē pieejami interneta veikalā 220.lv – ienāciet un papildiniet savu garderobi ar apaviem, kas vienmēr būs stilīgi!

Sportiska stila apavi ar biezu zoli

Cilvēki arvien biežāk dod priekšroku ne tikai vizuālajam aspektam, bet arī ērtībām, līdz ar to katru gadu tendencēs varam novērot arī sportiskā stila ietekmi. Šogad populāras ir botas ar biezu zoli, turklāt arvien vairāk ražotāji piedāvā mums botas ar siltinājumu, kas ir lieliska izvēle tieši rudenī un ziemā, kad ārā ir neparedzami apstākļi un saulaina diena pēkšņi var kļūt lietaina.

Gumijas zābaki

Jā – arī gumijas zābaki ir modē vienmēr! Rudenī-ziemā ir svarīgi, lai apavi pasargā no mitruma, un gumijas zābaki lieliski tiek galā ar šo uzdevumu. Arvien populārāki kļūst gumijas zābaki ar siltinājumu, līdz ar to mūsdienās šie apavi piemēroti ne tikai, lai veiktu dārza darbus, bet arī ikdienas gaitām. Vienkrāsaini, vienkārši gumijas zābaki ar biezu zoli ir tieši tas, kas Jums šogad nepieciešams!

Kurus apavus tad izvēlēties šajā 2021. gada rudens- ziemas sezonā? Kopumā šīs sezonas galvenā tendence ir stilīgums un ērtums, tādēļ, izvēloties apavus, pārliecinieties, ka tas ir tas, kas patīk tieši Jums!