3 padomi, kas ļaus izveidot izcilu mauriņu mājas pagalmā

Ikviens cilvēks, kuram ir savs piemājas pagalms, vēlas, lai tas būtu skaists un pievilcīgs. Tomēr, lai pagalms būtu skaists, par to ir pienācīgi jārūpējas. Viens no svarīgākajiem elementiem ikvienā pagalmā noteikti ir mauriņš. Skaists un sakopts mauriņš rada patīkamu kopējo iespaidu. Taču ne vienmēr izdodas mauriņu saglabāt skaistu. Ir jāzina pareizie paņēmieni, kā to kopt. Raksta turpinājumā uzzināsi 3 vērtīgus padomus, kas ļaus izveidot lielisku mauriņu savā piemājas pagalmā.





Pareiza zāliena laistīšana





Laistīšana ir ļoti svarīgs faktors mauriņa kopšanā. Ja vēlies, lai zāle augtu gan bieza, gan arī vienmērīga, ir svarīga pareiza tās laistīšana. Zāli nepieciešams laistīt retāk, taču pietiekami daudz, lai ūdens nokļūst līst pat pašām zāles saknēm, kas ir aptuveni 4 centimetru dziļumā. Ja laistīsi mauriņu pārāk bieži, tad visticamāk, ka tajā sāks augt dažādas nezāles, līdz ar to zāliens nebūs vairs pārāk skaists.





Bieža laistīšana ir nepieciešama tikai tikko iesētam zālienam, lai tas labāk spētu sadīgt. Tāpat arī, ja augsne ir pārāk izžuvusi, ir nepieciešama biežāka laistīšana. Kā noteikt, ka augsne ir izžuvusi? Tā uzreiz neuzņems mitrumu, tādēļ sākumā augsni nepieciešams laistīt pavisam lēnām.





Zāliena pļaušana





Pastāv uzskats, ka, pļaujot īsāku zāli, tā būs daudz retāk jāpļauj, jo paies ilgāks laiks, līdz tā atkar būs gara. Tomēr šī ir viena no tipiskākajām kļūdām. Varbūt arī Tu vadies pēc šāda principa un centies katru reizi nopļaut pēc iespējas īsāku zāli. Taču, ja zāle tiks nopļauta īsāka, tā ātrāk ataugs.





Vislabāk būs, ja pļausi ne vairāk kā trešdaļu no kopējā zāliena garuma. Tas ir, ja zāliena garums ir 10 centimetri, tad nevajadzētu to pļaut īsāku par 7 centimetriem. Zāliena pļaušanas parametrus var ļoti vienkārši iestatīt katram zāles pļāvējam.





Jo garāka zāle tiks atstāta, jo tā vairāk tiks pasargāta no izkalšanas saules ietekmē. Tāpat zāliens kļūs daudz biezāks, ja netiks pļauts pārāk īss.





Ja Tavs pagalms nav pārāk līdzens, tad visticamāk Tev ir diezgan grūti nopļaut zālienu. Lai to būtu daudz vieglāk izdarīt, nepieciešams iestatīt pēc iespējas lielāku pļaušanas augstumu. Lai zāliens tiktu vienmērīgi nopļauts, vienmēr jāpārliecinās, ka zāles pļāvēja asmens ir ass. Vēl vajadzētu ņemt vērā - ja vēlies, lai zāliens augtu pēc iespējas labāks un skaistāks, to nevajadzētu pļaut sausajos periodos, kad ilgstoši nav lijis lietus.





Mūsdienās ir daudz dažādu variantu, kādu zāles pļāvēju izvēlēties. Vienam zālienam ļoti labi noderēs pļaujmašīna , kādam citam būs nepieciešams arī zāles trimmeris , lai nopļautu vietas, kur ar citu tehniku ir grūti piekļūt. Izvēles iespēju patiešām ir daudz, atliek vien izvēlēties savam zālienam visatbilstošāko.





Mēslošana





Ja savā pagalmā vēlies redzēt perfektu zālienu, tad vajadzētu padomāt arī par mēslojumu. Lai zāliens augtu pēc iespējas labāk, tam nepieciešams slāpeklis, fosfors, kā arī kālijs. Tomēr jāņem vērā, ka zālienu mēslot vajadzētu tikai rudenī vai agri pavasarī. Ja mēslosi vasarā, tad šis mēslojums palīdzēs augt nezālēm.





Lai mēslojums labāk iedarbotos, ieteicams to lietot īsi pirms lietus vai arī laistīšanas. Mēslojumu nekādā gadījumā nedrīkst lietot dienās, kad ir silts un spīd spoža saule, jo šādā vēdā zāliens izdegs un no tā nekas pāri nepaliks.