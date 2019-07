5 iemesli, kāpēc ļaut bērnam spēlēties ar konstruktoriem

Bērnu rotaļlietu piedāvājums šobrīd veikalos tik plašs kā vēl nekad. Gan bērni, gan vecāki apjūk pie pilnajiem plauktiem, kur atrodams teju viss, ko vien var iedomāties. Lai gan skaidrs, ka bērniem patiesībā nav vajadzīgas visas tās dārgās mantas, kas maksā milzīgu naudu, kaut ko taču vecāki grib savam bērnam sagādāt dzimšanas dienā vai Ziemassvētkos. Tāpēc labāk no plašā klāsta rotaļlietas izvēlēties gudri un tālredzīgi, lai iedotu bērnam arī kādu pievienoto vērtību, nevis lietu, kas viņu interesēs tikai īsu mirkli.





Konstruktori ir vienas no tām rotaļlietām, kas bijušas bērniem aktuālas gan pirms vairākām desmitgadēm, gan šodien. Protams, konstruktori tehnoloģiskajā un tematiskajā ziņā ir ļoti attīstījušies, bet tie ir saglabājuši savu būtību, kas tik ļoti piesaista bērnus un joprojām spēj aizraut šajā digitālajā laikmetā. Lūk, 5 iemesli, kāpēc pirkt bērnam konstruktorus un ļaut ar tiem spēlēties!





Konstruktori attīsta bērna fantāziju

Konstruktori noteikti ir tās rotaļlietas, kas bērnam ļauj izmantot savu fantāziju. Vairums konstruktoru sastāv no dažāda izmēra, formas, krāsu detaļām, kas ir izmantojamas ne tikai “pēc instrukcijas”, bet jebkādā veidā, kā vien bērns uzskata par vajadzīgu. Kādus tik brīnumus bērni nerada no konstruktoriem, kad ļauj vaļu fantāzijai! Tā ir nodarbe, kas var aizraut ne tikai uz minūtēm, bet arī uz stundām. Par to taču sapņo katrs vecāks, vai ne?





Konstruktors lieliski darbina sīko motoriku

Tieši tas, ka klucīši un detaļas ir dažādos izmēros, ļauj bērna pirkstiņiem tikt stimulētiem. Zināms, ka sīkās motorikas attīstība ir cieši saistīta ar bērna vispārējo attīstību. Tāpēc jāļauj bērniem darboties ar sīkajām detaļām, savienot un atvienot tās, kombinēt, grupēt. Konstruktori, kas ir domāti mazākajiem bērniem, ir ar lielāka izmēra detaļām, ko nevar iebāzt mutē un norīt. Mazulis mācās savienot klucīšus kopā, tādā veidā koncentrējoties, apgūstot roku un pirkstu veiklību.





Attīsta intelektuālās spējas

Gan motorikas, gan fantāzijas stimulēšana veicina bērna intelektuālo izaugsmi, kas ir viena no labākajām lietām, ko vien rotaļlieta var izdarīt. Konstruktori veicinās bērna intelektuālo attīstību dažādos veidos, ļaus viņam izpausties, veidos izpratni par telpisko domāšanu, ļaus modelēt dzīves situācijas, vidi, attīstīs viņā dizainera iemaņas un gaumes izjūtu. Būvējot konstruktorus, bērnam nākas domāt vairākus soļus uz priekšu, izvērtēt, kuru klucīti izmantot šajā vietā, bet no kuriem sanāks kaut kas cits. Tas ir patiesi aizraujošs process, kas nodarbina smadzeņu šūnas bērna galvā.





Ar konstruktoru iepazīst krāsas, formas, skaitļus

Mūsdienu konstruktori ir koši un daudzveidīgi formās. Tāpēc tie ļoti labi noder, lai bērns reizē ar spēlēšanos apgūtu krāsas, formas, arī matemātiku var iesaistīt spēlēšanās procesā. Ja vecāki arī spēlējas kopā ar bērnu, tad šajā procesā var iesaistīt daudz un dažādu zināšanu apgūšanu un nostiprināšanu.





Konstruktors un ir aktuāls daudzus gadus

Konstruktoru ražotāji ir padomājuši par to, lai visi viena zīmola konstruktori būtu savstarpēji saderīgi, tāpēc katrs nākamais komplekts papildinās iepriekšējo. Tas arī palielina iespēju izmantot spēlēšanās procesā fantāziju, radot kaut ko neparastu. Plašais konstruktoru pielietojums arī nodrošina to, ka konstruktori neapnīk. Pieredze rāda, ka konstruktori ir bērniem aktuāli ļoti plašā vecuma amplitūdā – no pirmsskolas vecuma līdz pat pamatskolai. Tas nozīmē, ka konstruktoru iegāde ir laba investīcija attīstoša un jēgpilna rotaļlietu klāsta izveidē savam bērnam.