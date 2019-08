5 noteikumi personīgo finanšu haosa novēršanai

Vai esat viens no tiem cilvēkiem, kas izvairās pārbaudīt savu konta atlikumu parāk bieži, jo nepatīk tā sajūta, kad saskaries ar pilnīgi prognozējamo (tomēr joprojām ļoti satraucošo) realitāti par saviem pirkumiem? Un, lai gan tas notiek salīdzinoši reti, kad bankas kontā “pēkšņi pazūd” vairāki desmiti vai simti, dažiem varbūt tūkstoši eiro pašu pirkumos, tomēr piezogas tā sajūta, ka tik atkal nebūtu kaut kādu pārsteigumu, atverot bankas kontu.





Pārmērīgi tēriņi - restorāni, vakariņas kopā ar draugiem, dāvanas (citiem un sev) prasa modru skatienu, jo tas skar jūsu bankas kontu. Mēs attaisnojam ļoti daudz nevajadzīgu pirkumu ar atrunām “nu tās taču ir brīvdienas, viss ir kārtībā”. Mēs izliekamies, ka kaut kā jau savilksim savas finanšu jostas ar kādu neticamu un īslaicīgu risinājumu, lai gan mēs zinām, ka droši vien to neizdarīsim.





Te būs pieci nelieli soļi, kam sekot, lai nepieļautu finanšu haosu atkal un atkal.





1. Pārbaudiet savu kontu vismaz reizi dienā un pārliecinieties, vai zināt, kas ir katrs pirkums.





Svētku laiku un brīvdienas ir tas laiks, kad jūsu tēriņu paradumi mēdz būt pilnīgi nenormāli, un, ja neesat pietiekami modrs, iespējams, pat varat neaptvert, ka jūsu kartē ir veikti krāpnieciski pirkumi. Tādā gadījumā ir arī daudz mazāk iespēju, ka jūs tērēsiet neprātīgi, ja tiešām sāksiet redzēt savus neracionālos pirkumus, kas veikti vairākas reizes pa dienu. Ja tas liks pārdomāt pat vienu sliktu pirkumu, jau būsi uzvarētājs.





2. Pēc iespējas, pārskaitiet savu naudu uz uzkrājumu kontu.





Pārsūtiet vairāk nekā parasti no sava pamatkonta uz uzkrājumu kontu, ja nepieciešams, ielieciet naudu zeķē zem matrača, burkā un ierociet, vienkārši novāciet to no redzesloka. Jo mazāk savā pamatkontā redzēsiet naudas, jo mazāk tērēsiet. Samaksājiet svarīgākos maksājumus, piemēram, komunālos maksājumus, kredīta maksājumus uzreiz, tiklīdz nauda parādās kontā.





3. Sastādiet sarakstu ar cilvēkiem, kuri saņems dāvanas, un turieties pie tā.





Tikai noteikts skaits tuvu cilvēku var saņemt lielas un dārgas dāvanas (vairāk par standarta 10-20 eiro). Sāciet piedomāt pie izdevīgākām un personiskākām dāvanām - kaut kas pašgatavots, oriģināls, bet nedārgs. Nav prātīgi tērēt 50 eiro dāvānās cilvēkiem, kuri nav ne īsti Jūsu ģimenes locekļi, ne draugi.





4. Kad runa ir par ballītēm, var veikt viltīgu triku, par ko nav jākaunas.





Ballītes vienmēr iet kopā ar lieliem rēķiniem par dzēriniem un uzkodām, 80-100 eiro rēķins bārā nav retums. Esiet gudri, uzaiciniet draugu sākumā pie sevis, pirms dodaties tālāk, pavakariņojiet un papļāpājat pie dzēriena glāzes mājās. Tas jau garantēs izmaksu samazinājumu, kad jūs nonāksiet ballītē, lai jūs varētu samazināt izmaksas. Pretējā gadījumā, pēc vairākām ballītēm nākas atskart, ka tieši šī pozīcija veido lielākās mēneša izmaksas.





5. Pagaidi, kamēr lietas kļūst lētākas.





Neatkarīgi no tā, ko tieši vēlaties sev iegādāties, pastāv 90% iespējamība, ka tas tiks izpārdots lētāk, ar atlaidi, ja vien pagaidīsiet dažas dienas vai nedēļas. Neļaujieties kārdinājumam pirkt sev kaut ko tikai tāpēc, ka tieši tagad tas ir jānopērk. Pienāks laiks, kad it sevišķi apģērbu, apavu veikali (bet arī citi) gandrīz vai skries jums pakaļ ar atlaidēm. Jūsu bankas konts pateiksies par šo niecīgo tālredzību.