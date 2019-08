5 padomi drošai kontaktlēcu iegādei internetā

Dažādu medicīnas preču iegāde internetā vairs nav nekāds jaunums. To izvēlas arvien vairāk pircēju, jo tādā veidā ietaupa savu laiku un bieži vien arī naudu, jo interneta veikali nereti spēj piedāvāt izdevīgākas cenas. Arī kontaktlēcas ir medicīnas prece, ko arī var iegādāties specializētos interneta veikalos.



Tomēr patērētāju tiesību eksperti vienmēr atgādina, ka jebkuram pirkumam interneta vidē pastāv zināmi riski. Pērkot medicīnas preces, riski var būt pat augstāki. Tāpēc pircējiem jāpievērš īpaša uzmanība dažādiem faktoriem, lai pirkums būtu drošs un saņemtu preci, kas ir kvalitatīva un nerada draudus veselībai.



Izvēlies uzticamu interneta veikalu

Vislielākais garants drošai kvalitatīvu kontaktlēcu iegādei internetā būs īstā interneta veikala izvēle. Uzticams pārdevējs, kuram ir augsta klientu apkalpošanas latiņa, būs parūpējies par visu, kas klientam būtisks: kvalitatīvām un uzticamu ražotāju kontaktlēcām un to piederumiem, izdevīgām cenām, ērtu apmaksas un piegādes sistēmu.



Izvēlies zināmu zīmolu kontaktlēcas

Vienmēr pastāv iespēja “iepirkties” nekvalitatīvā precē. Lai šo iespēju maksimāli samazinātu, vajadzētu izvairīties no nezināmu zīmolu un aizdomīgu preču iegādes. Vislabāk pirms tam internetā pārbaudīt, kas tas ir par ražotāju, vai tas savu produkciju ir sertificējis, vai tā atbilst Eiropas Savienības noteiktajiem kvalitātes standartiem.



Ja pērkat lēcas uzticamā veikalā, tad ar šo nevajadzētu būt problēmām, jo pats pārdevējs jau būs parūpējies par to, lai pie pircēja nekādā gadījumā nenonāktu aizdomīga, veca, bojāta vai defektīva prece.



Pārliecinies, ka ievadi pareizus lēcu parametrus

Katram lēcu nēsātājam ir jāizmanto tikai savām redzes īpatnībām atbilstošas kontaktlēcas, ko ir izrakstījis acu ārsts. Detalizēti parametri būs norādīti receptē, ko izsniedzis ārsts. Jāpārliecinās, ka veicot pasūtījumu internetā, ievadīti visi pareizie lēcu parametri un arī kontaktlēcu skaits. Ja lēcu stiprums katrai acij atšķiras, tad jābūt uzmanīgiem un pareizi jānorāda visa informācija. Pretējā gadījumā var sanākt, ka saņemtās kontaktlēcas nemaz nav piemērotas jūsu redzei un nesniedz vajadzīgo korekciju.



Izvēlies sev ērtāko saņemšanas veidu

Preču pasūtīšanai internetā viena no būtiskām priekšrocībām ir tā, ka var izvēlēties sev tīkamāko piegādes veidu. Visātrākā un drošākā noteikti būs piegāde ar kurjeru, it īpaši, ja izvēlas ekspreskurjeru. Bet vairums klientu izvēlas saņemt preces ar pakomātu starpniecību vai preču saņemšanas punktos, kur preci var izņemt sev ērtā brīdī. Izvēloties pakomātus un piegādes punktus, ieteicams uzticēties zināmiem piegādātājiem, kuri rūpējas par preču drošību un kvalitāti, jo kontaktlēcas tomēr ir medicīnas preces, kurām ir svarīgi netikt sabojātām.



Pasūti kontaktlēcas laikus

Lai kontaktlēcu lietošana būtu droša un nekaitētu acu veselībai, ļoti svarīgi ievērot visas ārsta un lēcu ražotāja norādes attiecībā uz lēcu lietošanas ilgumu. Šobrīd pieejamas lēcas ar dažādu lietošanas ilgumu – vienas dienas, divu nedēļu, mēneša kontaktlēcas. Ja lēcas, piemēram, paredzētas lietošanai 30 dienas, tad tās nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt.