5 tehnoloģijas, kas palīdzēs ātrāk uzkopt mājokli

Nav noslēpums, ka daudziem cilvēkiem mājas uzkopšana saistās drīzāk ar nepatīkamu pienākumu, kam jāvelta nedēļas vienīgā brīvdiena. Un tas ir saprotams -ja ilgs laiks tiek pavadīts darbā, tad savā brīvajā laikā gribas vienkārši atpūsties vai pavadīt laiku ar sev mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem. Tomēr mājoklis ir regulāri jāuzkopj, tāpēc ir svarīgi pārzināt tehnoloģijas, kas palīdzēs ātrāk uzkopt mājokli. Šoreiz par piecām no tām.

Jaudīgs putekļsūcējs

Kārtīgs un labs putekļsūcējs spēs krietni atvieglot mājas uzkopšanas darbus, kā arī ietaupīt tik dārgo laiku, un, jo spēcīgāks putekļsūcējs, jo lielāku tīrību tas dos. Jaudīgs putekļsūcējs parūpēsies par to, lai savāktu ne tikai putekļus no grīdas, bet arī gaisā esošos, tādējādi ietaupot laiku un putekļu slaucīšanu no dažādām virsmām. Un ja mājās ir dzīvnieki, tad bez jaudīga palīga neiztikt, jo cīņa ar dzīvnieku spalvām reizēm ir kā neiespējamā misija. Starp citu, ar putekļu sūcēju ieteicams tīrīt ne tikai grīdas vai paklājus, bet arī gultas matračus, dīvānus un mīkstos krēslus, kuri kalpo kā laba mājvieta putekļu ērcītēm. Izcilas kvalitātes putekļsūcēji maksā dārgāk nekā vienkāršākie modeļi, tāpēc to iegādē var palīdzēt naudas aizdevumi. Pirms aizņemšanās rūpīgi jāizvērtē iespējas atmaksāt.

Putekļsūcējs – robots

Putekļsūcējs – robots Latvijas mājsaimniecībās ieguvis popularitāti. Un kāpēc gan lai tā nebūtu? Robots pats padara visu darbu. Turklāt mūsdienu tehnoloģijas ir attīstījušās tik lielā mērā, ka nu jau roboti var gan grīdu un paklāju izmazgāt, gan pat nopļaut piemājas mauriņu. Savukārt tā īpašniekam atliek vairāk laika sev un savai ģimenei un draugiem. Atkarībā no robotu modeļiem un to funkcijām, to cena var būt arī diezgan augsta. Šajā gadījumā var palīdzēt īstermiņa aizdevums (uzzināt vairāk par īstermiņa kredītu), tomēr pirms šāda varianta izvēles rūpīgi jāapdomā, vai tomēr labāk nebūtu naudu iekrāt.

Tvaika slota

Specializēta tvaika slota spēs ietaupīt laiku, kas jāpavada, veicot mitro uzkopšanu. Viņa ir pietiekami ērta un viegla, lai izmazgātu grīdas visā mājoklī, neatstājot aiz sevis slapju vietu, kā arī nav jākrāmējas ar grīdas lupatām un ūdens spaiņiem, kas regulāri jāmaina. Pēc tvaika slotas ūdens tiek izliets, savukārt lupatiņu var izmazgāt veļas mašīnā.

Specializēts logu tīrītājs

Arī logu mazgāšana ir tas darbs, kas spēj aizņemt diezgan ilgu laiku, īpaši, ja mājoklim logu ir daudz, un ja vēl tie ir lieli, tad pilnīgi noteikti šim darbam var atvēlēt veselu dienu. Tāpēc labāk izvēlēties specializētu logu tīrītāju, piemēram, tādu, kas darbojas ar tvaiku, krietni ietaupot laiku, kas tiek tērēts šim darbam.

Kvalitatīvas birstes un putekļu lupatiņas

Arī kvalitatīvas birstes, birstītes un putekļu lupatiņas ietaupīs laiku, kas tiek patērēts mājokļa uzkopšanai. Šobrīd ražotāji ir dažādi uzlabojuši arī šīs vienkāršās lietas, lai mājokļa tīrīšana būtu pietiekami ātra.