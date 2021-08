5 veidi, kā parūpēties par mīksto mēbeļu ilgtspēju

Mīkstās mēbeles piešķir mājoklim elegantu noskaņu, kā arī nodrošina kvalitatīvu un patīkamu atpūtu. Tā kā šādas mēbeles prasa diezgan lielu finansiālu ieguldījumu, iegādes brīdī ir svarīgi būt drošam, ka tās kalpos un spēs saglabāt savu vizuālo pievilcību pēc iespējas ilgāk.





Lai arī cik ļoti mēs censtos saudzēt mēbeles, jārēķinās, ka ar laiku tās nolietojas – lai Jūsu mīkstās mēbeles vienmēr izskatītos kā jaunas un kalpotu ilgi, ņemiet vērā šos 5 veidus, kā rūpēties par mīksto mēbeļu ilgtspēju!





Regulāra tīrīšana ar putekļu sūcēju

Putekļi ir teju visur, un jo īpaši tie krājas uz mīkstajām mēbelēm, tādēļ regulāri, vismaz reizi divās nedēļās, mīkstās mēbeles vajadzētu izsūkt ar putekļu sūcēju. Katru reizi, kad mīksto mēbeli noklājuši putekļi un uz tā kāds apsēžas, putekļi tiek iespiesti arvien dziļāk polsterējuma šķiedrās, tādējādi noārdot polsterējuma materiālu.





Jo ilgāk mīkstās mēbeles polsterējums netiks izsūkts, jo ātrāk tas nolietosies. Turklāt, regulāri izmantojot putekļu sūcēju, Jūs rūpējaties arī par savu veselību, jo novēršat putekļu ieelpošanu.





Izvairīšanās no saules stariem

Šis punkts attiecas ne tikai uz mīkstajām, bet arī uz jebkurām citām mēbelēm – tiešos saules staros tās var izbalēt un ilgtermiņā pat var sākt irt, tādēļ tās nepieciešams novietot tur, kur nenonāk tieša saules gaisma. Tomēr nepārspīlējiet – dienas gaisma un nedaudz saules nenodarīs pamatīgus bojājumus, svarīgi, lai mēbele netiktu pakļauta tiešiem saules stariem ilgstoši. Ikdienā izmantojiet aizkarus, kas aiztur kaitīgos saules starus, taču tajā pašā laikā neaiztur dabisko dienas gaismu.





Tūlītēja traipu likvidēšana

Lai arī cik ļoti mēs censtos saudzēt savas mīkstās mēbeles, ar laiku uz tām parādās nepievilcīgi un, iespējams, arī smakojoši traipi. Ja Jūsu mājoklī ir ādas mēbeles, protams, traipu likvidēšana neradīs īpašas problēmas, taču ar auduma mēbelēm ir daudz sarežģītāk.





Vienmēr atcerieties – traips ir jālikvidē nekavējoties, līdz ko tas pamanīts, pretējā gadījumā tas iesūksies materiāla šķiedrās un atbrīvoties no tā būs daudz sarežģītāk un visbiežāk pat neiespējami. Lai atbrīvotos no traipiem, izmantojiet speciālus mīksto mēbeļu līdzekļus un esiet uzmanīgs, pārlieku neberziet traipa vietu.





Spilvenu un citu mīksto daļu pucēšana

Vienkāršākais un ātrākais veids, kā parūpēties par to, lai mēbele izskatītos kā jauna – ik pa laikam uzpucēt spilvenus un citas mīkstās daļas. Aptuveni reizi mēnesī apgrieziet un samainiet vietām spilvenus, sabužiniet tos, lai parūpētos par vienmērīgu mēbeles polsterējuma nodilumu un saglabātu sākotnējo formu! Šādā veidā pucējiet arī citas mīksto mēbeļu daļas.





Profesionāla apkope

Galu galā jāsaprot, ka nepietiks vien ar regulāru profilaktisko apkopi – mīkstajām mēbelēm nepieciešama arī profesionāla apkope, kuras laikā tiek veikta ķīmiskā tīrīšana. Vien ar putekļu sūcēju, mitru lupatiņu un mīksto mēbeļu kopšanas līdzekļiem nevaram nodrošināt, ka mīkstās mēbeles tiek pilnībā iztīrītas pilnībā – veicot ķīmisko tīrīšanu, tiek izmantots karstais ūdens un pretmikrobu tīrīšanas līdzekļi, kas palīdz efektīvi atbrīvoties no visiem neredzamajiem mikrobiem.





Pie tīrīšanas profesionāļiem vajadzētu vērsties aptuveni reizi gadā.

Profesionāļi parūpēsies par to, lai mīkstā mēbele atkal izskatītos kā jauna, un, iespējams, palīdzēs atbrīvoties no traipiem, kurus paša spēkiem nav izdevies iztīrīt. Viena no lielākajām ķīmiskās tīrīšanas priekšrocībām ir arī patīkamais un svaigais aromāts.





