6 ar darbu nesaistītas lietas, ko brīvdienās dara veiksmīgi cilvēki

Katram no mums brīvdienas izvēršas savādāk - kamēr vienam tās ir ilgi gaidītas, lai varētu beidzot paveikt visu to, ko nevar paspēt darba dienās un tā tik vien liekas, ka tā brīvā laika ir stipri par maz, cits nezina, ko ar šo brīvo laiku iesākt un kā to lietderīgāk pavadīt. Un vēl dažiem piemetas tāda kā vaiņas apziņa, vai es patiešām pavadu brīvo laiku kvalitatīvi? Kā to pavada veiksmīgi cilvēki, par to neliels apkopojums šajā rakstā.

1. “Atslēgties” un pavadīt laiku kopā ar ģimeni



Viena no lielākajiem ASV nekustamo īpašumu uzņēmuma Zillow izpilddirektors Spensers Raskofs apgalvo, ka nedēļas nogalēs ir svarīgi būt kopā ar ģimeni un saviem mīļajiem. Laiks ar ģimeni palīdz pārslēgties no darba režīma, aptvert un sajust to, kas darba dienās notiek kaut kur fonā. Tas ir lielisks veids, kā atgūt enerģiju, kas tik ļoti nepieciešama jaunās nedēļas izaicinājumiem. Turklāt, pavadot laiku kopā ar ģimeni, parasti cilvēks jūtas patiesi laimīgs, tas pazemina stresa līmeni un sakārto prātu.





2. Veicamo uzdevumu pieraksti



Lora Vanderkama, grāmatas “Ko veiksmīgi cilvēki dara brīvdienās” autore uzskata, ka uzdevumu pieraksti ir fantastisks veids, kā veltīt laiku savam brīvajam laikam. Tas ir labs veids, kā trenēties sevis disciplinēšanā, un labāk darīt lietas, ko parasti apņemamies darīt tikai domās. Tā kā jūs apņematies veikt uzdevumu, kas nav saistīts ar darbu, un darīt ko tādu, kas ir daudz patīkamāks un vieglāks, ir mazāks risks, ka tas tiks aizmirsts un tiks pārlekts uz nākamo uzdevumui. Ilgākā laika posmā tas var palīdzēt uztrenēt apņemšanos rīkoties stingri noteiktā laikā.





3. Pieturēties pie ikdienas grafika



Disney izpilddirektors Roberts Īgers katru rītu ceļas plkst. 4:30. Lai gan lielākajai daļai cilvēku tas šķiet parāk agrs laiks, lai mostos, tomēr ir argumenti par labu režīma ievērošanai arī brīvdienās. Jo vairāk laika cilvēks ir nomodā, jo vairāk laika atliek, lai atslābinātos un sekotu lietām, kas katru no mums interesē. Dienas beigās saproti, ka var paveikt daudzas lietas, ko tik ļoti patīk darīt - lasīt, zīmēt, pastaigāties, pasportot, satikt draugus, ja ir pilna diena, lai to darītu. Kad noguli līdz pusdienlaikam, nedēļas nogale aizlido nemanāmi un tas liek justies neapmierinātam.





4. Uzdot sev jautājumus



Stīvs Džobss Stenfordā atklāja, ka viņš katru rītu pamostas un jautā sev: “Ja šodien būtu mana mūža pēdējā diena, vai es gribētu darīt to, ko šodien gatavojos darīt?” Un, ja atbilde ir “nē” pārāk daudzas dienas pēc kārtas, tad skaidrs, ka kaut kas jāmaina. Tā ir tāda kā realitātes pārbaude, kas liek pārbaudīt ikdienu un novērtēt, vai esam pievērsuši pietiekamu uzmanību lietām, kuras mums patīk darīt. Reizi un pa reizei patīkami atgādināt par savu mirstību, par to, ka katra diena ir unikāla un īpaša. Tieši tāpēc vismaz nedēļas nogales noteikti jāizmanto, lai veiktu darbības, kas pabaro dvēseli.





5. Sports un aktivitātes



Kāds lielas kompānijas vadītājs katru rītu plkst. 5:45 sāk ar hokeja spēli. Lieliski, ja ir kāda lokālā amatieru sporta spēļu komanda, kurai nedēļas nogalēs ir kārtējās spēles vai pat galda tenisa klubs, kur vismaz reizi nedēļā var kārtīgi izvīst pie sporta galda. Protams, vēl jau ir visiem zināmās un brīvi pieejamās iespējas kā pastaigas brīvā dabā, gar jūru, meža taku pārgājieni vai pārbraucieni ar velosipēdu. Svaigs gaiss atjauno!





6. Neaizmirst par hobijiem!



Miljardieris Vorens Bafets mudina cilvēkus nepārtraukti turpināt darbu pie blakusprojektiem, hobijiem un aktivitātēm, kuras katrs no mums mīl. Pavisam vienkārši, aizraušanās ar vaļaspriekiem uzlabo pašsajūtu un liek smadzenēm koncentrēties uz visdažādākajiem uzdevumiem, kas nereti ir pilnīgi pretēji ierastajiem darba uzdevumiem. Un, ja darbā bieži vien neizdodas izvairīties no rutīnas un nepatīkamām nodarbēm, tad vaļaspriekus, blakusprojektus cilvēki parasti izvēlas pēc kritērija “kas iet pie sirds”.