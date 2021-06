6 lietas, kuras jūs, iespējams, nezināt par griestu ventilatoriem

Mēs dzīvojam gaisa kondicionēšanas laikmetā, tad, kāpēc mēs nezinām dažus mītus un nepareizus priekšstatus par griestu ventilatoriem, kurus izmantojam savā idkienā. Kas mūs pievērsa šai tēmai, bija video ar ventilatoru ar asmeņiem, kas slēpjas ventilatora augšpusē, kad ventilators tiek izslēgts. Izklausās gudri, bet tā ir smieklīga ideja. Jebkurā gadījumā šeit ir septiņas lietas par griestu ventilatoriem, kuras, šķiet, daudzi cilvēki nemaz nezina.

Griestu ventilatori silda telpu

Jā, griestu ventilators ir dzesēšanas ierīce. Bet tā ietekme uz telpu, kurā tie atrodas, ir siltuma pievienošana. Kāpēc? Tā kā elektromotori ir ierīces, kas pārvērš elektrisko enerģiju mehāniskā enerģijā, kuras lielākā daļa izdalās kā siltums. Ja aplūko ventilatoru infrasarkanajā gaismā ir redzams griestu ventilatora motors, kas ir karstāks nekā istaba, kurā tas atrodas. Otrais termodinamikas likums nozīmē, ka šis siltums nonāk vēsākā telpā. Griestu ventilatora darbības rezultāts ir tāds, ka jūs pievienojat telpai siltumu, nemaz to nevēloties.

Griestu ventilatori atvēsina

Griestu ventilatori ir noderīgi dzesēšanai tikai tad, kad tie pārvieto gaisu pa ādu un gaisa plūsmu mēs jūtam. Šie ventilatori atdzesē mūsu ķermeni divos veidos: veicinot iztvaikošanas dzesēšanu un konvekcijas dzesēšanu. Ja griestu ventilatora radītā gaisa kustība nav jūtama uz ādas, tas tikai padara telpu siltāku bez dzesēšanas priekšrocībām.

Ventilatora efektivitāte norāda, cik labi tas pārvieto gaisu

Katrs jauns griestu ventilators, ko mūsdienās pārdod, ir marķēts ar tā efektivitāti. (Efektivitāte ir efektivitātes pakāpe, kur izejas un ieejas lielumam ir atšķirīgas vienības.) Ventilatoriem efektivitātes rādītājs ir tas, cik daudz gaisa plūsmas jūs saņemat par ievietoto elektriskās enerģijas daudzumu. Tās vienības ir kubikpēdas minūtē (cfm ) gaisa plūsmas uz vatu (W) elektroenerģijas. Labs ventilators dos jums vairāk nekā 100 cfm par vatu; slikts var izdot pat tikai 30 cfm uz vatu. Nākamreiz, kad meklējat griestu ventilatoru, pārbaudiet etiķeti.

Lielāks ir labāks

Pārbaudot šīs etiķetes, jūs iespējams pamanīsiet sakritību ar ventilatora izmēriem un to efektivitāti. Lielākiem ventilatoriem ir visaugstākā efektivitāte, un tiem, kuri ir mazāki ir viszemākā. Tāpēc, ja jūs interesē gaisa plūsma un efektivitāte, jūs vēlaties izvairīties no maziem ventilatoriem. Ja tomēr jums nav tik daudz vietas, tad nāksies izvēlēties kādu no mazāk efektīvajiem variantiem. Vai arī laba alternatīva var būt mobilie kondicionieri.

Mazāks ātrums ir efektīvāks

Vēl viena lieta, ko pamanīsiet, aplūkojot ventilatora efektivitātes etiķetes, ir, ka jūs saņemsiet vairāk CFM par vatu, darbinot ventilatoru vidējā ātrumā un vēl vairāk zemākajā. Vienīgais loģiskais secinājums ir iegūt vislielāko ventilatoru, kuru varat ievietot telpā, atstājot pienācīgas atstarpes, un darbināt to ar mazāko ātrumu, kas jums patīk.

Griestu ventilators var jūs traumēt

Acīmredzot daži cilvēki uztraucas, ka griestu ventilators var traumēt cilvēku. Un tas noteikti var notikt,... bet tikai tad, ja nomaināt motoru uz ko jaudīgāku (piemēram, zāles pļāvēja motoru) un nomaināt griestu ventilatora lāpstiņas ar asiem asmeņiem.