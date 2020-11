Bieži vien precēti pāri saka: “Ja kopā esat pārdzīvojuši remontu, pārdzīvosiet arī visu pārējo”. Vai esi aizdomājies, kādēļ tā mēdz teikt? Mājokļa remonts tiešām rada papildu stresu. Neskatoties uz to, neviens no mums nevēlas upurēt remonta kvalitāti darba ātruma vārdā. Tāpēc, lūk, 6 padomi kvalitatīvam mājokļa remontam – no meistara mutes Dieva ausī!

Nosaki prioritātes

Tā kā plānojot remontu visbiežāk ir konkrēts budžets, ar kuru rēķināties, tad noteikti ir jāpadomā, kādas būs remonta prioritātes. Tieši tādēļ tev ir nepieciešams noteikt, kādi uzlabojumi sniegs tavam mājoklim lielāku vērtību. Vispirms jāizlemj, kuras telpas plānots remontēt, tad remonta apjoms (vai tikai kosmētiskais remonts vai tam jābūt kaut kam nopietnākam) un beigu beigās, kas ir svarīgākais, ko tiešām vajag saremontēt un ar to arī sākt mājokļa remontu.

Vēl viens aspekts, kam jāpievērš uzmanība – vai tev būs svarīgāks savs laiks vai nauda? Jebšu – remontdarbus veiksi tu pats vai arī piesaistīsi meistarus? Godīgi izvērtē savas iespējas un riskus.

Izveido darbu plānu

Kā jau katram ievērojamam notikumam, arī remonta veikšanai, pirmkārt, ir nepieciešams izstrādāt plānu. Izstrādājot detalizētu projektu, vari samazināt arī remonta izmaksas, jo šāds labi pārdomāts solis ļauj ietaupīt uz darba pārveidošanas rēķina, kad biji iedomājis, ko vienu, bet meistars izveidojis, ko citu. Meistaram ļoti palīdzēs precīzi tehniskie raksturlielumi, kas ļaus viņam bez vārdiem saprast, ko tu vēlies īstenot. Tādējādi jūsu starpā jau sākotnēji tiek samazināts domstarpību rašanās risks.

Kā arī jo konkrētāk izteiktas tavas vēlmes, jo skaidrāka cena. Tas ir sevišķi noderīgi, ja mājokļa remontam plāno pieteikt aizdevumu. Tādos gadījumos vienmēr ir nepieciešami pēc iespējas precīzāki aprēķini kā izdevumiem, tā atmaksas iespējām.

Izvēlies labāko meistaru

Ļoti svarīgi ir izvēlēties pareizo meistaru, ja remontdarbus neplāno veikt pats. Pievērs uzmanību citu cilvēku atsauksmēm un izpēti vairākus variantus.

Atrast labu meistaru ar zelta rokām un prasmēm visās jomās ir teju neiespējamā misija, tādēļ tev var nākties meklēt meistarus, kuri specializējas konkrētā darbā. Līdz ar to remonta laikā tev var nākties sastrādāties ar pieciem līdz desmit meistariem, kuri savā starpā nekontaktējas. Tātad, tev jebkurā gadījumā ir jāpārzina visu darbu kārtība un jāplāno meistaru darbi. Tādos gadījumos vari painteresēties par garantijas iespējām.

Iegādājies pareizos rīkus un materiālus

Uzlabot savu mājokli plikām rokām nesanāks – jo īpaši tad, ja pie remontdarbiem esi ķēries pats. Arī tad, ja darbus uztici meistaram, reizēm savi rīki var spēlēt lielu lomu – tas var samazināt darba izmaksās, kā arī par saviem instrumentiem vienmēr vari būt drošs, ka tie ir darba kārtība.

Vēl viena joma, kurā mājokļu saimniekiem var rasties problēmas – materiālu iegāde. Noteikti nevajadzētu izvēlēties zemākās kvalitātes produktus, tomēr ne vienmēr dārgāks nozīmē labāks. Pastāv iespēja izvēlēties pārstrādātus vai lietotus celtniecības materiālus, kas joprojām ir labā stāvoklī. Papildus tam, seko līdzi aktuālajām atlaidēm un īpašajiem piedāvājumiem. Jāatceras arī tas, lai darbi ritētu raiti uz priekšu jānodrošina savlaicīga materiālu piegāde katram meistaram.

Sāc ar pamatiem

Ja remontdarbu laikā ir paredzēta telpu pārplānošana, piemēram, apvienošana, sienu nojaukšana vai pārnešana, laikus jānoskaidro, vai iecerētos darbus vajag saskaņot būvvaldē, kādi dokumenti ir nepieciešami un vai to vispār ir iespējams izdarīt.

Tāpat ir arī ar komunikāciju nomaiņu. Vēlams šajos jautājumos konsultēties ar speciālistu – ventilācijas tehnikas speciālistu, elektriķi, santehniķi, lai jaunais plāns būtu maksimāli ērts. Īpaša uzmanība jāpievērš ventilācijas ierīkošanai, elektroinstalācijas plānam un pietiekamam rozešu daudzumam.



Nesteidzini remonta procesu

Ļoti bieži mēs esam iebiedēti ar meistariem, kuri kavē visus iespējamos termiņus, tādēļ mēģinām kontrolēt situāciju, uzstādot nereālu darbu pabeigšanas termiņu. Tomēr saprotams, ka sasteigts darbs ir nekvalitatīvs darbs. Labs padoms ir ik pa laikam apjautāties meistaram, kā darbi sokas, un regulāri apmeklēt remonta telpas, lai meistars pastāsta, kas ir izdarīts un kas ir plānā tuvākajā laikā.

Katrā gadījumā ir prātīgi nedaudz pieklusināt savu vēlmi pēc iespējas ātrāk redzēt galarezultātu, lai beigās nenāktos to nožēlot. Tāpat arī apdomā, kas tev der labāk – veikt remontdarbus pakāpeniski, sakrājot naudu, vai izmantot patēriņa kredīta sniegtās iespējas un veikt remontu no A līdz Z konkrētā laika posmā.