Reti kurš regulāri veic zāles pļāvēja tehnisko apkopi, taču patiesībā tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai nodrošinātu zāles pļāvēja ilgtspēju un nevainojamu darbību. Zāles pļāvējs bieži tiek atstāts novārtā, līdz ar to, atsākoties aktīvajai sezonai, tas, visticamāk, ir saplīsis vai to nav iespējams iedarbināt. Jums nav jābūt mehāniķim, lai spētu parūpēties par zāles pļāvēju – lūk, 7 ieteikumi, kā sagatavot zāles pļāvēju dārza sezonai!





1. Ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā sniegtos padomus





Zāles pļāvēja lietotāja rokasgrāmata ir galvenais dokuments jeb ceļvedis, kas palīdzēs nodrošināt ierīces ilgtspēju. Lai Jūs būtu drošs, ka visu darāt pareizi, sākumā noteikti rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un ievērojiet tajā sniegtos padomus. Jo vairāk zināsiet un jo lielāku uzmanību pievērsīsiet savas ierīces specifikai, jo lielāka iespēja, ka Jums izdosies uzturēt savu zāles pļāvēju lieliskā darba kārtībā.





2. Aktīvās sezonas beigās iztukšojiet degvielas tvertni





Zāles pļāvēju tehniķi uzskata, ka veca, sastāvējusies degviela ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ aktīvās sezonas sākumā zāles pļāvēju nav iespējams iedarbināt. Kad aktīvā sezona beigusies un zāles pļāvējs tiek novietots vistālākajā stūrī, degvielas tvertni vajadzētu iztukšot, lai, kad sāksies nākamā sezona, Jūs varētu izmantot jaunu degvielu.





3. Aktīvās sezonas beigās iztīriet zāles pļāvēja apakšu, notīriet asmeņus





Aktīvās sezonas beigās vajadzētu arī iztīrīt zāles pļāvēja apakšu un notīrīt asmeņus, jo klusās sezonas laikā zāle var piesalt, līdz ar to zāles pļāvējs aizsērē, pēc tam nespējot pareizi funkcionēt. Izmantojiet drāšu birsti, lai noskrāpētu zāles atlikumus un netīrumus. Zāles atlikumus, īpaši no asmeņiem, varat notīrīt ar ūdens šļūteni. Svarīgi - drošības apsvērumu dēļ, pirms veicat darbības ar zāles pļāvēja apakšu, vienmēr atvienojiet aizdedzes sveces!





4. Aktīvās sezonas sākumā pārbaudiet eļļas līmeni





Aktīvās sezonas sākumā izmantojiet ne tikai jaunu degvielu, bet pārbaudiet un vajadzības gadījumā nomainiet eļļu. Pārbaudot eļļas līmeni, apskatiet, vai tajā nav svešķermeņu un vai tā ir atbilstošā krāsā. Svarīgi – zāles pļāvēja eļļai jābūt tumši melnā krāsā. Veca vai piesārņota eļļa ir jāiztecina un jānomaina. Daudzos gadījumos aktīvās sezonas sākumā zāles pļāvējs dūmo, un pie tā vainojama tieši eļļa.





Lai nomainītu eļļu, noņemiet aizbāzni un ļaujiet eļļai pilnībā iztecēt. Nav nekādas nepieciešamības izmantot papildu rīkus, lai veicinātu ātrāku eļļas tvertnes iztukšošanu. Ja pļāvējam nav drenāžas aizbāžņa, rūpīgi sasveriet zāles pļāvēju uz sāniem un izlejiet eļļu caur uzpildes atveri. Lai uzzinātu visu svarīgāko par eļļu, noteikti apskatiet lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju!





5. Aktīvās sezonas sākumā pārbaudiet gaisa filtru





Aizsērējis vai netīrs gaisa filtrs var ietekmēt zāles pļāvēja darbību, jo tieši gaisa filtrs atbildīgs par to, lai degviela tiktu sadedzināta efektīvi. Lielākajai daļai zāles pļāvēju ir papīra vai putu gaisa filtrs, un, lai arī varētu likties pretēji, piekļūt zāles pļāvēja gaisa filtram ir pavisam vienkārši un ērti.

Rezerves gaisa filtri ir lēti, tādēļ vairums zāles pļāvēju tehniķu iesaka mainīt filtru katras aktīvās sezonas sākumā, lai nodrošinātu optimālu zāles pļāvēja veiktspēju.





6. Aktīvās sezonas sākumā nomainiet aizdedzes sveces





Tāpat kā gaisa filtrs, arī aizdedzes sveces ir ļoti svarīgas, lai zāles pļāvējs darbotos nevainojami, turklāt tās ir lētas un to nomaiņa ir vienkārša. Arī aizdedzes sveces ieteicams mainīt katras aktīvās sezonas sākumā, lai nodrošinātu vieglu un ātru dārza pļāvēja iedarbināšanu.





Atvienojiet aizdedzes sveces vadu un izmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai noņemtu veco kontaktdakšu ar ligzdu. Uzstādiet jauno spraudni, taču pārliecinieties, vai tas nav pārāk pievilkts, jo arī tas var kavēt zāles pļāvēja iedarbināšanu.





7. Aktīvās sezonas sākumā uzasiniet asmeņus





Akmeņu, lielu zaru un citu svešķermeņu dēļ zāles pļāvēja asmeņiem ir liela slodze. Neass asmens zāli nevis griež, bet gan plēš un rauj. Visbiežāk zāles pļāvēju asina ar metāla vīli, taču, ja to nekad neesat darījis, neriskējiet! Aktīvās sezonas sākumā nogādājiet savu zāles pļāvēju remontdarbnīcā, kur par nelielu samaksu Jūsu ierīces asmeni padarīs nevainojami asu. Esiet uzmanīgs – pārnēsājiet un uzglabājiet zāles pļāvēju tā, lai asmens nevienu nesavainotu!





Ja aktīvās sezonas sākumā atklājat, ka Jūsu zāles pļāvējs savu laiku ir nokalpojis un vēlaties iegādāties jaunu, ņemiet vērā, ka dārza tehnika pieejama arī interneta veikalos – iegādājieties labāko, neizejot no mājas!