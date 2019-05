Aksesuāri un aprīkojums ārkārtas situācijām

Uz ceļa gadās daudzas situācijas, kurās nepieciešama zināmu aksesuāru esamība automašīnā. Šīs situācijas var izraisīt ceļu satiksmes negadījums vai transportlīdzekļa darbības traucējumi. Mūsu tīmekļa vietnē atrodamie ārkārtas situācijās nepieciešamie aksesuāri un aprīkojums ietver šādas kategorijas:



Automašīnas pirmās palīdzības aptieciņas.

Šo piederumu esamība automašīnā ir obligāta. To saturs var atšķirties atkarībā no valsts, taču vairumā gadījumu tās ietver medicīnas preces, tādas kā pārsienamos materiālus, dažāda veida medikamentus, plāksterus, dezinficējošas salvetes utt., kas var būt nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai traumu gadījumā. Pirkt automašīnas komplektus var iegādāties vietnē Autodoc.lv .





Avārijas āmuri.

Šie rīki palīdz sasist automašīnas stiklu, ja pasažieris vai autovadītājs nevar izkļūt no tās bojātas durvju slēdzenes dēļ, vai arī, ja viņi atrodas bezsamaņas stāvoklī. Atcerieties, ka vairumu priekšējo vējstiklu nevar sasist, izmantojot āmuru, jo tie ir izgatavoti no tripleksa - daudzslāņu stikla.





Ugunsdzēsības aparāti.

Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā transportlīdzekļa iekšpusē vai ārpusē šī iekārta būs nepieciešama liesmu apdzēšanai. Pastāv dažādi ugunsdzēsības aparātu veidi, taču parasti automašīnās tiek izmantoti ar CO2 pildītie (ogļskābās gāzes) un sausie jeb pulvera ugunsdzēsības aparāti. Automašīn a s ugunsdzēsības aparātam ir jābūt BC vai ABC klases marķējumam, kas paredzēti visu klašu liesmu dzēšanai. Šie izstrādājumi atšķiras pēc tvertnes tilpuma un var tikt nodrošināti ar stiprinājuma kronšteiniem.





Drošības vestes.

Pieejamas ir vieglas vestes, kas parasti ir izgatavotas no sintētiska fluorescējoša auduma ar gaismu atstarojošām joslām uz tām. Tās nodrošina augstu dotā cilvēka redzamību sliktas redzamības apstākļos.





Brīdinājuma lukturi.

Satiksmes negadījuma vietas vai citas bīstamas vietas papildu iezīmēšanai un citu satiksmes dalībnieku brīdināšanai par uz ceļa esošu nekustīgu transportlīdzekli ir pieejami brīdinājuma lukturi, kurus var novietot uz zemes pie automašīnas, ja tā apgaismojuma iekārtas ir bojātas. Parasti šādām ierīcēm ir vairāki apgaismojuma režīmi, tostarp mirgošana.





Brīdinājuma trijstūri.

Brīdinājuma trijstūris ir trijstūra formas zīme no plastmasas un metāla, kas ir aptuveni 18 collas gara, ar gaismu atstarojošu pārklājumu. Parasti tai ir atbalsta kājas, un tās iekšpusē ir fluorescējošs, oranžs vinila materiāls. Trijstūrus parasti izmanto to pašu iemeslu dēļ kā brīdinājuma lukturus, vienīgi tie neizstaro gaismu, bet gan tikai atspoguļo to.