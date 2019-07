Auto iegāde Rumbulā

Kāpēc auto tirgi ir iemantojuši tik neapstrīdamu popularitāti, kurai nekādi nevar tikt līdzi auto saloni? Atbilde ir vienkārša: cena un komplektācija. Reti kurš nolems iegādāties jaunu auto no salona (ja nu vien juridiskās tīrības cienītāji), jo, izbraucot no savas parkošanās vietas, automašīna uzreiz zaudē 20-30% no savas cenas. Citiem vārdiem sakot, tiklīdz aiz jums aizveras auto salona vārti, jūsu auto uzreiz zaudē savu vērtību, un jūs zaudējat līdz 1/3 naudas, kuru atdevāt par pirkumu.

Tomēr pat, neņemot vērā finanšu zaudējumus, kas rodas, iegādājoties auto salonā, ir arī citi ne mazāk svarīgi “mīnusi”, par kuriem būtu jāzina ikvienam potenciālajam pircējam:

Jauna auto apkope tiek veikta tikai tajos servisos, kurus ieteicis izgatavotājs. Izejmateriālu nomaiņa ir jāveic, stingri ievērojot izgatavotāja instrukcijas, pretējā gadījumā auto zaudēs garantiju. Pirmajos braukšanas mēnešos jaunais auto īpašnieks var saskārties ar daudziem defektiem, jo automašīna vēl ir neiebraukta, kā arī iespējamā ražošanas brāķa dēļ.

Priekšrocības auto iegādei tirgū:

Auto tirgū maksās aptuveni ½ no tāda paša, bez mazlietota auto cenas, kas tiek pārdots auto salonā. Virsbūvei un salonam var būt uzlabota komplektācija, kas ir daudz dārgāk, nekā standarta komplekts jaunam auto no salona. Var veikt mezglu un agregātu pilnveidošanu zem pārsega. Reizē ar automašīnu pircējs var dabūt vēl vienu auto riepu komplektu. Detalizēta pārdevēja instruktāža konkrētu detaļu nomaiņai ar labāko auto rezerves daļu dīleru tālruņu numuriem.

Tagad salīdzinām faktus: fakts, ka iegādāties automašīnu auto tirgū ir daudz izdevīgāk, nekā auto salonā, ir acīmredzams. Atliek vien tikt skaidrībā ar auto tirgu tipiem, jo Latvijā to ir samērā daudz un tie ir dažādi.







Jebkurš auto tirgus piedāvājums iegādei līzingā

Protams, vislielākā auto platforma Rīgā ir Rumbulas tirgus, kur var iegādāties jebkādu lietotu automašīnu un ne tikai: auto preces, zoo preces, apģērbu, kosmētiku u.t.t. Rumbula – tas ir populārs Rīgas rajons, kur transportlīdzekļu tirdzniecība notiek jau 200 gadus, tāpēc aprakstīt tā mērogu mums diez vai izdosies. Bet pats galvenais: šeit var atrast jebkuru auto tirdzniecības formu, un ja ir vēlēšanās, noformēt izvēlēto transportu līzingā.

Rumbula savus apmeklētājus piesaista ne tikai ar savu vēsturi vai daudzveidību. Rumbulas auto tirgu raksturo kāda samērā izdevīga iezīme: lielākā daļa piedāvāto automašīnu – tie ir dīzeļi. Citiem vārdiem sakot, Rumbula specializējas tieši uz dīzeļu pārdošanu, bet dīzeļi, kā zinām, atšķiras ar savu uzticamību, ekonomiskumu un praktiskumu.

Mūsdienu Rumbula – tas ir milzīgs komerciāls projekts, kur iespējams ne tikai nopirkt auto līzingā, bet arī iznomāt rūpniecības laukumus, organizēt Rumbulas teritorijā noliktavu telpas, parkošanās vietas u.t.t. Vispievilcīgākais Rumbulā ir tas, ka visa teritorija tiek apsargāta, bet nomas cena vienam kvadrātmetram ir neliela.

Lai vizualizētu šī auto tirgus mērogus, jums ir jāiedomājas visu auto skaits, kas Rīgā tiek pārdoti privātpersonām un juridiskām personām. Bez dīzeļiem šeit var atrast arī auto ar benzīnu vai gāzi. Tomēr tādu dīzeļu izvēli kā šeit jūs nekur citur vairs neatradīsiet.







Kā noformēt līzingu automašīnai no Rumbulas?

Auto noformēšana līzingā Rumbulā ne ar ko neatšķiras no tādas pašas procedūras, pērkot auto citā pilsētas rajonā. Turklāt šai pašā tirgū jūs varat uzreiz sameklēt līzinga kompāniju vai tās biznesa partneru birojus. Bet varat rīkoties ar citādi: atrast piemērotu automašīnu auto tirgū un ar šo informāciju vērsties jebkurā līzinga kompānijā. Ja kreditors uzskatīs jūsu izvēlēto automašīnu par likvīdu, tad noteikti iegādāsies to jūsu lietošanai.

Izvēloties kreditora kompāniju, mēs iesakām vērsties pie daudzprofila līzinga organizācijām, kur līdzās parastajam auto līzingam jūs varēsiet noformēt auto kredītu, patēriņa kredītu, kredītu apvienošanu, hipotekāro kredītu vai pat kredītu pret jūsu esošās automašīnas ķīlu. Ar ko tas ir saistīts? Lieta ir tāda, ka jums ir jāizvēlas vispiemērotākais līzinga vai kredīta piedāvājums, ņemot vērā jūsu situāciju un iespējas. Bet noformēt līzingā iespējams ne katru automašīnu, turklāt līzings var neparedzēt pirmo iemaksu, kuru jums būtu izdevīgi veikt.