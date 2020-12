Auto skola tālmācībā - vai tas vispār ir iespējams?

Enerģiskie gulbenieši ir ļoti talantīgi sportisti, taču šis talants, vadot automašīnu, ik pa laikam gan būtu jāapslāpē. Varbūt trūkst labu autoskolu, kas to iemācītu? Visiem mājās palicējiem pavisam drīz būs iespēja savu brīvo laiku pavadīt vēl lietderīgāk - kāpēc gan neiegūt autovadītāja apliecību, tādējādi iegūstot papildus kvalifikāciju vēl labākai darba vietai?





Presto autoskola Gulbenē atrodas novada vidusskolā. Autovadīšanu jau tagad vari apgūt daudz labāk, ātrāk un tātad arī izdevīgāk. Turklāt teoriju vari sākt mācīties, apmeklējot nodarbības internetā. Un neuztraucies - vismaz pagaidām arī šai pandēmijas laikā braukšanas nodarbības vēl notiek - piesakies uz nodarbību, uzliec masku, nodezinficē rokas un sēdies blakus instruktoram. Arī viņš būs nodezinficējis automašīnas salona virsmas un pārliecinājies, ka ar veselības stāvokli viss kārtībā.





Kāpēc izvēlēties Presto? Pirmkārt, jau tāpēc, ka tā ir viena varen’ godīga autoskola. Nav nekādu slēpto izmaksu, visu pakalpojumu cenas pieejamas mājaslapā. Ja vēlies tās aprēķināt konkrētāk, izmanto turpat pieejamo izmaksu kalkulatoru. Presto mājaslapā Tu vari atrast pat autoskolas līgumu, kuru arī parakstīt vari tiešsaistē. Ja Tev ir draugs jurists - nosēdini viņu blakus un kaut vai pārspriediet to kopā!





Presto autoskolas mājaslapu veidojuši profesionāļi, tāpēc tā ir viegli pārskatāma, tajā ir daudz noderīgas informācijas - ne tikai informācija par pašu skolu, bet arī regulāri atjaunots instruktoru braukšanas nodarbību grafiks, blogs par dažādiem piņķerīgiem autovadīšanas jautājumiem, u.c.





Presto autoskola seko līdzi laikam, tādēļ pozicionē sevi arī sociālajos tīklos - facebook, instagram un youtube. Savos braukšanas apmācību video Presto ir piesaistījuši sabiedrībā atpazīstamas personas, piemēram, grupu Singapūras Satīns, kura kalpo par iedvesmu visiem, kuri pie stūres autoskolā sēdīsies pirmoreiz.





Savukārt tiem, kuri cenšas būt pirmie jebkurā sfērā, Presto piedāvā kārdinošu akciju - ja tiesības noliksi 3 mēnešos, turklāt nebūsi kļūdījies ne CSDD teorijas, ne braukšanas eksāmenā un nokārtosi tos ar pirmo reizi, autoskola Tev atmaksās šo eksāmenu izdevumus - 51.15 eiro apmērā. Neaizmirsti saglabāt čekus.





Īpaši patīkama situācija ar braukšanas instruktoriem - ja vēlies iepazīties ar vairākiem - droši! Turklāt instruktori nav tikai vīrieši, bet vadīt auto māca arī kaislīgas autobraucējas - sievietes. Brauc kaut vai katru dienu un kaut vai katru dienu ar citu instruktoru! Neviens uz Tevi neapvainosies un līgumus pārslēgt neliks. Apskaties pieejamo grafiku un izvēlies, kurš laiks būs Tev piemērotāks. Pieteikto nodarbību gan labāk nekavē, bet, ja vēlies to pārcelt, paziņo vismaz 24 h iepriekš.





Vīrusa dēļ Presto šobrīd ir auto skola tālmācībā . Uz braukšanām, kā jau minēju, tas gan neattiecas, taču teorija šobrīd jāapgūst no mājām. Nodarbībām tāpat ir savs grafiks - ir jāpieslēdzas vismaz 10 minūtes iepriekš, kavēt nedrīkst. Ja nokavēsiet, līgums gan lauzts netiks un cietumā jūs arī neliks. Noteikumi kā jau parastā skolā - tas jāatstrādā kopā ar citu grupu.





Nodarbībām tālmācībā būs nepieciešama kāda no viedierīcēm, kur iespējams sazināties caur video, mikrofons, austiņas un netraucēta apkārtējā vide. Ja nodarbības laikā darīsiet ko citu, tas tiks pamanīts. Nevarēsiet iegūt to uzmanību, kādu varēja gūt skolā, kad šādos gadījumos meta laukā no klases, taču jāatstrādā šī stunda būs. Galu galā - eksāmenā būs jāpaļaujas vien uz savu galvu.





Nāk ziema - vai gan tā nav labākā iespēja, lai iemācītos braukt arī pa slideniem ceļiem? Presto is ze besto!