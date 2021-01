Autovadītāji bieži vien aizmirst sekot līdzi auto tehniskajam stāvoklim

Automašīnas tehniskais stāvoklis reti tiek norādīts kā tiešais ceļu satiksmes negadījumu cēlonis. Tomēr, domājot par drošību, šim aspektam ir būtiska nozīme. Vismaz reizi gadā nepieciešama rūpīga automašīnas diagnostika, kā galvenais mērķis ir novērst būtiskus automašīnas bojājumus.





Kādēļ ir svarīgi rūpēties par auto tehnisko stāvokli?





Svarīgākie elementi, kas ir atbildīgi par drošību, ir:





Riteņi un riepas - ieskaitot pareiza spiediena uzturēšanu riepās, kā arī bojājumu un nodiluma kontroli;

Bremzes;

Gaismas - ieskaitot visu lukturu darbības stāvokļa un tīrības pārbaudi





Pat neliela problēma kādā no šiem elementiem var būt par iemeslu bīstamai situācijai uz ceļa. Tādēļ rūpes par automašīnas tehnisko stāvokli palielina ne vien mūsu komforta līmeni, bet arī palielina drošību uz ceļa. Automašīnas izmantošana ir saistīta ar lielu atbildību, jo ar to varam ietekmēt to cilvēku dzīvi, kurus sastopam savā ceļā.

Kas vēl svarīgi - sekošana līdzi automašīnas tehniskajam stāvoklim un savlaicīga problēmu novēršana palielina auto vērtību, ja gadījumā būs vēlme to pārdot.





Kā parūpēties par savu automašīnu?





Par lielāko daļu auto problēmu pavēsta brīdinājuma lampiņas auto panelī . Tomēr tas nenozīmē, ka ikdienā automašīnas stāvoklim nevajag pievērst nekādu uzmanību. Ir virkne lietu, ko vari darīt, lai būtu drošs, ka Tavs spēkrats ir labā tehniskā kārtībā.





Eļļas līmeņa pārbaude





Motoreļļa ir būtisks elements. Tā ieeļļo automašīnas dzinēja kustīgās daļas, tādēļ ir svarīgi, ka eļļa ir atbilstošā līmenī. Periodiski veiciet pārbaudi, lai pārliecinātos, ka motoreļļa ir pietiekamā daudzumā. Te jāņem vērā, ka arī fakts, ka motoreļļas ir par daudz, nav automašīnai labvēlīgs - patiesībā tas ir pat bīstami.

Svarīga piebilde - automašīnas motoram ir vajadzīgs ne tikai pietiekams eļļas daudzums, tam ir vajadzīga arī tīra eļļa. Tādēļ noteikti regulāri maini gan eļļa, gan eļļas filtrs. Tas, cik bieži to ieteicams darīt, minēts automašīnas īpašnieka rokasgrāmatā.





Logu mazgāšanas šķidruma līmeņa pārbaude





Nekad nav patīkami attapties, ka beidzies vējstiklu mazgāšanas šķidrums, bet īpaši slikti tas ir ziemas periodā, kad sniegs, sāls un smiltis nokļūst uz vējstikliem, negatīvi ietekmējot redzamību. Tas, cik bieži nepieciešams pārbaudīt logu mazgāšanas šķidruma tvertni, atkarīgs no laikapstākļiem un sezonas.









Riepu pārbaude





Jaunākajiem auto modeļiem ir riepu spiediena brīdinājuma lampiņa panelī, kas ļauj zināt, kad riepās ir par maz gaisa. Jebkurā gadījumā visdrošāk ir regulāri sekot līdzi gaisa spiedienam riepās. To var izdarīt degvielas uzpildes stacijās vai arī iegādājoties savu gaisa spiediena mērītāju. Informāciju par optimālo gaisa spiedienu riepās atradīsiet savā auto īpašnieka rokasgrāmatā.

Svarīgi pievērst uzmanību arī bremžu kopējam stāvoklim un nodilumam. Riepas ir elements, no kā lielā mērā atkarīga drošība uz ceļa, tādēļ ir svarīgi, lai tās būtu kvalitatīvas un sezonai atbilstošas.





Bremžu pārbaude





Nospiežot bremžu pedāli, bremžu šķidrums tiek sūknēts caurs sistēmu uz bremzēm. Lielākajai daļai automašīnu bremžu šķidruma tvertne ir caurspīdīga, tādēļ ir vienkārši noteikt, vai tā ir pilna.

Vēl viens būtisks elements, kas jāpārbauda, ir bremžu kluči. To kalpošanas laiks atkarīgs no nobraukuma, autovadītāja braukšanas stila, kā arī braukšanas apstākļiem. Šo elementu gan nav vienkārši pārbaudīt pašam - parasti tā ir daļa no regulārās apkopes autoservisā.





Gādā par drošību ar atbilstošu apdrošināšanu





Domājot par drošību uz ceļa, svarīgi parūpēties ne vien par automašīnas tehnisko stāvokli, bet arī noformēt atbilstošu apdrošināšanu. OCTA polise ir obligāta ikvienam motorizētam transporta līdzeklim, kas piedalās ceļu satiksmē. OCTA polisi piedāvā vairākas apdrošināšanas kompānijas, taču piedāvājumi un arī cenas ir gana atšķirīgas. Šī iemesla dēļ ir svarīgi salīdzināt vairākus variantus, lai atrastu savām vajadzībām piemērotāko risinājumu. Ja aktuāla lēta OCTA , visērtāk to atrast internetā - apdrošināšanas kalkulatorā norādot vajadzīgo informāciju un salīdzinot vairākas iespējas.





Regulāra sekošana līdzi automašīnas tehniskajam stāvoklim palīdz izvairīties no lielām un dārgām problēmām nākotnē. Ikdienas pārbaudes un periodiski automašīnas pārbaude uzticamā auto servisā pagarinās automašīnas kalpošanas laiku, palielinās tās vērtību un palīdzēs uz ceļa justies droši.