Bīdāmie vai veramie teritoriju vārti — kuriem dot priekšroku?

Teritoriju vārti ir pirmā drošības barjera jebkuram privātīpašumam. Vārti ne tikai palielina drošību, bet arī uzlabo īpašuma izskatu un ceļ tā vērtību. Tāpēc teritoriju vārtu uzstādīšana ir loģisks solis. Tomēr viena no būtiskām dilemmām, ar kuru sastopas īpašnieki, ir izvēle starp veramajiem un bīdāmajiem teritoriju vārtiem. Kurus izvēlēties? Katram no vārtu veidiem ir savu plusi un mīnusi. Tāpat ir situācijas, kurās viens vai otrs vārtu variants ir vairāk piemērots.

Bīdāmie vārti un to galvenās priekšrocības

Neaizņem lielu platību

Bīdāmo vārtu viena no galvenajām priekšrocībām ir to darbība tikai uz sāniem. To lietošanai nav vajadzīga papildu zona. Tas ir būtiski, ja teritorija ir neliela un ir vēlme lietderīgi izmantot katru kvadrātmetru gan pagalma pusē, gan ielas pusē.





Nav jātīra sniegs

Tāpat zināmas priekšrocības bīdāmiem treitoriju vārtiem ir arī ziemā, jo nav īpaši jānopūlas ar sniega tīrīšanu vārtu priekšā, sniegs to darbību neietekmē, ja vien kupenas nav ļoti lielas un nenosedz sensorus.





Mazāk traumu pie vārtiem

Bīdāmie vārti ir arī drošāki no traumu gūšanas aspekta. Tie nejauši netrāpīs pa auto, netraumēs bērnu, mājdzīvnieku vai kādu vārtu tuvumā atstātu priekšmetu. Vārtos iestrādātie sensori liks tiem apstāties, ja tiks fiksēts šķērslis.





Neietekmē nelīdzena virsma

Bīdāmo teritoriju vārtu darbību neietekmē tas, ja piebraucamais ceļš ir nelīdzens, jo vārtu konstrukcija ir augstāk no zemes nekā veramajiem vārtiem. Tāpēc šāds vārtu modelis vairāk piemērots vietām, kur nav iespējams nodrošināt gludu piebraucamo ceļu.





Piemēroti arī platām iebrauktuvēm

Bīdāmos teritoriju vārtus iespējams pielāgot iebrauktuves platumam. Neatkarīgi no tā vārti būs izturīgi un kalpos uzticami jebkuros apstākļos, nezaudējot ģeometriju un funcionalitāti.





Ja īpašumā tiek uzstādīti bīdāmie vārti, tomēr ir jārēķinās ar dažiem aspektiem, kas var nešķist tik ērti. Piemēram, bīdāmie vārti, kas aprīkoti ar automātiku, vērsies lēnāk nekā veramie vārti. Tāpat tos ir grūtāk atvērt manuāli, ja nu gadījumā automātika kādu apstākļu dēļ nedarbojas. Šiem vārtiem arī vajadzēs veltīt laiku un līdzekļus regulārai mehānismu apkopei.

Veramie vārti — ieguvumi lietotājiem un īpašumam

Viegli verami

Veramie vārti vienmēr ir ērti un vienkārši atverami arī manuāli, ar to tiks galā jebkurš. Tāpēc, ja izvēlas neaprīkot vārtus ar automātiku, tad veramie vārti būs ikdienā praktiskāki visai ģimenei — gan lieliem, gan maziem.





Estētisks uzlabojums īpašumam

Veramo vārtu šarms ir to simetrijā un salīdzinoši masīvajā konstrukcijā, kas asociējas ar teicienu, ka “mana māja ir mana pils”. Dažu īpašumu arhitektūrai īpaši piestāvēs grezni veramie vārti.





Ekonomiskāka izvēle

Ja izdevumiem ir izšķiroša loma un tiek meklēts ekonomiskākais risinājums, tad veramie vārti būs piemērotāki. Tomēr, ja izvēlas veramos vārtus ar automātiku, tad jārēķinās, ka vajadzēs vēršanās mehānismus abās pusēs, kas atkal palielina izdevumus.

Nav vajadzīga apkope

Veramajiem vārtiem parasti nav vajadzīga bieža un specifiska apkope. Pēc to uzstādīšanas nebūs daudz jāraizējas par vārtu uzturēšanu, meistaru vizītēm un citām lietām.





Izvēloties veramos vārtus, jārēķinās, ka ziemā vajadzēs tīrīt sniegu vārtu priekšā. Tāpat ir jāpārliecinās, vai ir pietiekams vēršanās laukums. Šajā zonā neko citu nevar plānot, jo tur regulāri vērsies vārti. Tas nozīmē, ka auto jānovieto pietiekami drošā attālumā. Nelielā īpašumā tas var būt apgrūtinoši. Tāpat veramie vārti ir ar augstāku traumu risku, tāpēc jāievēro lielāka piesardzība to lietošanā.

