BTA: Visbiežāk rūpes sagādā negaidītas ikdienišķas tehniskās ķibeles uz ceļa

Saskaņā ar apdrošināšanas akciju sabiedrības "BTA Baltic Insurance Company" (turpmāk - BTA) apkopotajiem datiem, šī gada pirmo sešu mēnešu laikā BTA pakalpojums "Palīdzība uz ceļa" kopumā sniegts 2224 autovadītājiem, kuri kāda iemesla dēļ brauciena laikā nonākuši neparedzamās grūtībās. Visbiežāk palīdzība nepieciešama ir automašīnām, kas negaidīti saskaras ar transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, turklāt neparedzēti negadījumi uz ceļa, gadalaikiem mainoties, atšķiras.

BTA izsniegtās OCTA un KASKO apdrošināšanas polises pakalpojums "Palīdzība uz ceļa" ietver arī informatīvas palīdzības sniegšanu telefoniski problēmsituācijā nonākušiem autovadītājiem. Šī gada pirmo sešu mēnešu laikā šāds pakalpojums ir izmantots 103 reizes.

Kā liecina BTA apkopotā informācija, itin bieži autovadītāji degvielas uzpildes stacijās izrādījušiesvai nu mazāk pieredzējušivai vienkārši cilvēcīga faktora dēļ sajaukuši degvielas padeves pistoles, kā rezultātā savā automašīnā ielējuši nepareizo degvielu. Pirmā pusgada laikā BTA reģistrēti 25 šādi lūgumi pēc palīdzības. Vēl fiksēti septiņi gadījumi, kad autovadītājam degviela nogādāta tajā punktā uz autoceļa, kur viņa vadītā automašīna apstājusies izbeigušās degvielas dēļ.

BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Kārlis Liepiņš skaidro, ka, neskaitot ceļu satiksmes negadījumu rezultātā nepieciešamo automašīnu evakuāciju, lielākai daļai "Palīdzība uz ceļa" izsaukumu ir raksturīgi sezonāla rakstura iemesli. “Piemēram, ziemas mēnešos cilvēki biežāk lūdz palīdzību gadījumos, kad aukstā laika dēļ nevar iedarbināt savu transportlīdzekli. Reizēm ir problēmas sala dēļ iekļūt savā automašīnā, jo ir aizsalušas durvis, kā arī niķojas signalizācija. Savukārt vasaras mēnešos biežāk raksturīga ķibele - automašīnai pārsista riepa. Iespēju saņemt "Palīdzība uz ceļa" biežāk izmanto KASKO polišu īpašnieki, tomēr šāda iespēja, par papildu samaksu, saņemt palīdzību uz ceļa, ir pieejama arī, ja iegādājas OCTA polisi. Mūsu uzdevums ir palīdzēt grūtībās uz autoceļa nonākušiem autovadītājiem. Jāatzīmē, ka arvien vairāk transportlīdzekļu vadītāju, iegādājoties OCTA polisi, papildina to ar pakalpojumu “Palīdzība uz ceļa”. Tas autovadītājam ļauj būt daudz drošākam brīžos, ja gadījumā gadās kāda ķibele - viņam problēmsituācija nav jārisina vienam, jo jebkurā brīdī var lūgt palīdzību un to saņemt no sava apdrošinātāja," uzsver Liepiņš.

