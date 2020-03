BTA: Ziema bez sniega šogad palielinājusi meža dzīvnieku un automašīnu sadursmju skaitu

Aizvadītajā ziemā pieaudzis KASKO apdrošināšanas pieteikumu un atlīdzību apjoms par automašīnu bojājumiem, kas saistīti ar saplīsušiem stikliem, sadursmēm ar meža dzīvniekiem un dabas stihijas nodarītajiem postījumiem, liecina AAS “BTA Baltic Insurance Company” (BTA) apkopotie dati.

Laika periodā no 2019.gada decembra līdz 2020.gada februārim 17,2 % KASKO apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu bija par saplēstiem stikliem salīdzinājumā ar 15,1 % tajā pašā periodā gadu iepriekš. Savukārt dabas stihijas nodarīto postījumu īpatsvars pieaudzis no 0,4 % līdz 0,9 % gadījumu. Jūtami – no 0,4 % līdz 1,1 % gada periodā – palielinājies atlīdzību pieteikumu skaits par sadursmēs ar meža dzīvniekiem nodarītajiem bojājumiem.

“Sadursmes ar meža dzīvniekiem, iespējams, varētu būt bijušas biežākas bezsniega ziemas dēļ, kad redzamību uz ceļiem apgrūtināja tumšais gadalaiks, savukārt sniega trūkums atviegloja dzīvnieku vieglu nokļūšanu uz ceļa braucamās daļas,” skaidro BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Kārlis Liepiņš.

Lielākas atlīdzību pieteikumu summas bijušas par sabojātiem automašīnu stikliem. Vērojams pieaugums no 4,6 % iepriekšējā gadā uz 5,5 % laika periodā no 2019.gada decembra līdz 2020.gada februārim. Par sadursmēs ar meža dzīvniekiem nodarītiem bojājumiem KASKO apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu kopsumma gada laikā pieaugusi no 0,5 % līdz 1,5 % no kopējās pieteikto atlīdzību summas.

“Šajā ziemā vētru dēļ automašīnas arī vairāk sabojāja krītoši koki, sasitot stiklus un nodarot kaitējumu virsbūvei, savukārt gadu iepriekš lielāks apdraudējums bija no jumtiem krītošais sniegs un ledus gabali,” stāsta K. Liepiņš.

Iestājoties pavasarīgam laikam, autovadītājiem vairāk jāuzmanās no bedrēm ceļa segumā, kuras izveidojušās ziemas laikā un vēl nav aizlāpītas. Tāpat Valsts policija autovadītājus aicina rūpēties par savu un citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību – nesteigties ar riepu maiņu. Sākot ar 1.martu riepas, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos, var tikt nomainītas, tomēr policija autovadītājus aicina izvērtēt situāciju un rīkoties atbilstoši laikapstākļiem, izvēloties tiem piemērotas riepas, lai pārvietošanās pa autoceļiem būtu droša.

“Lai gan no 1.marta ziemas riepas transportlīdzeklim vairs nav obligātas, laikapstākļi aizvien ir nepastāvīgi – dienas kļūst siltākas un saules stari brīžiem liecina, ka pavasaris jau ir klāt, tomēr naktīs vai agri no rītiem temperatūra var noslīdēt zem nulles grādiem, tādējādi uz ceļiem var veidoties apledojums,” brīdinājusi Valsts policija.





